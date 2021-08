Nandez al centro di una serie tv tra Cagliari e Inter

Il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandes e il suo club di Cagliari hanno iniziato uno scontro irreversibile o è tempo che torni la pacificazione? Dopo aver interrotto i legami tra le due parti, il giocatore è tornato ad allenarsi ieri sera. Il tutto è accompagnato da un messaggio sui social: “Nei giorni scorsi si è parlato molto della mia situazione personale con il club” Pubblicazione del bando indetto dall’Inter. “Io, so benissimo cosa è successo, l’ho subito detto ai miei compagni perché si rendessero conto”. Leggendo tra le righe si capisce che evoca “l’impegno” del presidente Tommaso Giulini a permettere al suo giocatore di salire di livello, qualora facesse un’offerta economica interessante. Un modo per il club sardo, che manca di liquidità, di recuperare la liquidità mentre la clausola rescissoria è stata fissata a 36 milioni di euro. “Chiedo scusa a tutti i tifosi di Cagliari, nel caso si fossero offesi per il mio comportamento. Le ultime ore sono state difficili per me, e intendo solo scusarmi con te per aver preso una decisione che ti ha ferito. Ma sappi che ho nessun’altra scelta ». E per aggiungere: “Ho ricevuto una parola d’onore e voglio mantenerla, come ho sempre fatto dentro e fuori dal campo”.

Ha rifiutato di partecipare all’amichevole contro il Maiorca

Sembra che il rientro in gruppo sia solo un modo per il giocatore di calmare le acque, in attesa del suo passaggio. Infatti, rifiutandosi di andare a Maiorca sabato per affrontare la squadra locale, Nandez sembrava essere stato separato dal club. A meno che non si tratti di una manovra tesa a rimettere in sesto i propri dirigenti per accelerare la trattativa con l’Inter. Il minimo che possiamo dire è che questo gesto ha scioccato la dirigenza sarda. “Un comportamento irrispettoso non può che rendere ancora più dura la posizione del nostro presidente, il quale, nonostante le 1001 difficoltà economiche del momento, non accetterà questo tipo di pressioni. Spero che chi ha consigliato Nandez si renda conto che non è questo il modo per mettere all’angolo il giocatore. Nandez deve capire Mettere ‘Cagliari al di sopra di tutto’ non è solo un mantra che legge ogni giorno al suo ritorno negli spogliatoi, ma un credo e un dovere per chiunque abbia l’onore di far parte della nostra famiglia” Il direttore sportivo Stefano Kabuzuca ha reagito.

È un gioco di biliardo a 3 pad che si gioca tra i due club e il giocatore. In termini sportivi, l’Inter vuole inserire l’Uruguay nei suoi piani. Tuttavia, le ultime notizie dalla Lombardia mostrano che la dirigenza cinese del club soffre di gravi problemi finanziari. Improvvisamente, direttore sportivo Nerazzurri Giuseppe Marotta, invece di un trasferimento a secco, offrirà un prestito con opzione di riscatto. Ciò che tranquillizza i suoi omologhi in Sardegna che, a quanto pare soccombendo all’addio del proprio giocatore, si sono già visti incassare una trentina di milioni.

La corsa al denaro

C’è da dire che anche il Cagliari soffre di difficoltà di liquidità e non si opporrà all’operazione di cassa veloce. O il risparmio di stipendio, che può andare a scapito di un’altra stella della squadra: Diego Godin. Stefano Kabuzuca ha affermato che il Cagliari non aveva più i mezzi per assicurarsi stipendi come quelli di Godin. Uscire, o chiedere la riduzione dello stipendio, quest’ultimo da parte sua ha annunciato l’intenzione di restare in Sardegna e ha ripreso gli allenamenti con blu rosso.

Per tornare a Nandes, non è da escludere che il trasferimento venga aperto nei prossimi giorni. Resta da vedere in quale forma. passaggio leone Dal Cagliari all’Inter, potrebbe a sua volta aprire un’altra questione spinosa tra i due club: il ritorno di Radja Nainggolan, di proprietà dell’Inter, nell’isola.