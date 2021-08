Arresto – Thriller del romano che ha fatto “Dolce Vita” a Mykonos con soldi rubati

Dragos Savulescu è stato arrestato di nuovo nel 2019.

Si sono guadagnati da vivere spendendo migliaia di euroisola del vento

“Due uomini hanno scommesso chiunque abbiano incontrato che erano signori del denaro, perché non hanno ottenuto i soldi che hanno speso nei ristoranti costosi e nei bar sulla spiaggia dell’isola.

Niente in questo gruppo di uomini sembra sospetto, Fino all’arresto dei due uomini e alla rivelazione del complotto che avevano architettato.

Uno di questi, infatti, è di origine romana, È stato condannato a 5,5 anni di carcere per il suo coinvolgimento in un enorme scandalo finanziario che si è verificato in Romania e relativo all’appropriazione indebita di fondi pubblici.

Questo è Dragos Savulescu arrestato all’inizio del 2019 e condannato a 5,5 anni di carcere per appropriazione indebita, insieme all’ex sindaco di Costanza, Rando Mazar e il Kristi Porsia, l’ex presidente della Dinamo, insieme ad altri imputati, è stato condannato per peculato per complessivi 114 milioni di euro.

Dragos Savulescu, dopo la decisione delle autorità giudiziarie, è fuggito in Italia, precisamente a Napoli, per essere finalmente localizzato a Mykonos due giorni fa da uomini della Guardia Costiera, che, insieme ai funzionari della sottodirezione della polizia di Mykonos, ha organizzato una grande operazione per arrestarlo.

Dragos Savulescu stava trascorrendo del tempo di qualità con altri due amici in un famoso ristorante nella regione di Myla, uno dei quali è considerato dall’Interpol un criminale molto pericoloso.. Il mandato di cattura di Dragos Savulescu è stato emesso sulla base di un mandato europeo emesso dalle autorità rumene, per partecipazione a un’organizzazione criminale e per frode ai danni dello Stato. Fu portato alla Procura d’Appello di Ciro per l’estradizione alle autorità romane. È interessante notare che Savulescu non ha opposto resistenza durante il suo arresto.

