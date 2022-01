MIUI 13 este disponbil şi în versiunea globală. Ce device-uri Xiaomi vor primi actualizarea în zilele următoare : Gadget.ro – Hi-Tech Lifestyle

Software



Alături de serie di smartphone-uri Xiaomi Redmi Nota 11, producătorul chinez anunţat şi varianta globală an interfeţei MIUI 13.

Conform celor de la Xiaomi, noua versiune MIUI oferă upgrade-uri the toate capitolele cu scopul de a îmbunătăți experiența de utilizare. MIUI 13 include stocare mai rapidă, procese de funcționare în fundal mai efficiente, procesare mai inteligentă și asigură o durată de viață a bateriei mai mare. De asemenea, aduce și funcții utile, precum bara laterală și widget-uri noi.

MIUI 13 introduce funcția Stoccaggio di liquidi, o nouă metodă de gestionare a felului în care fișierele sunt stocate. Pe dispozitivele tradiționale, datele sunt scrise și rescrise în mod constant, iar în timp sistemul de stocare devine fragmentat. Liquid Storage, disponibil odată cu MIUI 13, reduce fragmentarea și gestionează activ datele stocate. Îmbunătățește astfel eficiența vitezelor de citre și scriere cu până la 60%. Dacă pe termen lung vitezele de citre și scriere de pe alte sisteme Android OS scad chiar și cu 50% într-un interval de 36 de luni, în cazul MIUI 13 vitezele sunt menținute într-o proporție de până la 95%. Astfel, utilizatorii au parte de o nouă experiență de utilizare pe termen lung, iar durata de viață a dispozitivului este prelungită.

Pentru a îmbunătăți performanțele, MIUI 13 vine și cu funcția Memoria atomizzata, o metodo di gestione mai efficiente e di utilizzo della memoria RAM. Această funcție analizează felul în care aplicațiile usedază memoria și împarte resursele în sarcini importante și neimportante. Apoi închide toate sarcinile neimportante și le permite aplicațiilor să folosească memoria doar pentru activitățile utilizate în acel moment. In acest mod mai multe aplicații pot fi rulate in același timp fără a sacrifica performanțele.

MIUI 13 beneficiază și de funcția Algoritmi focalizzati, una cura alocă în mod dinamico resursele de sistem pe baza scenarioilor de utilizare. MIUI devine astfel mai fluid și răspunde mai rapid. Procesoarele telefoanelor care nu au funcția Focused Algorithms distribuie resursele necesare aplicațiilor într-un mod relativ egal. Algoritmi focalizzati prioritizează aplicațiile active și îi permit unității de procesare centrale să se concentreze pe sarcinile importante. Vitezele de procesare devin mai mari, iar performanța este mai înaltă.

Equilibrio intelligente este un alt upgrade prezent la MIUI 13. Are rolul de a identifica automatic echilibrul dintre performanță și consumul de energie, assfel încât să ofere viteza și puterea necesare pentru activitățile la care este dispozitivit. Cu Smart Balance, durata per via e per batteria per il 10%.

Pe lângă îmbunătățirile aduse la utilizarea generală, MIUI 13 introduce și funcții noi ce le permit utilizatorilor să își personalize experiențele.

Cu noile widget-uri, interfața telefoanelor inteligente poate fi personalizată cu module diferite și notificări in App Vault sau pe ecranul principal. Widget-urile ajută la afișarea personalizată a unor date precum notificarile, programul zilnic, vremea și multe altele. MIUI 13 accetta widget-uri de dimensiuni diferite. Prin disponibilitatea opțiunilor 2×1, 2×2, 2×3, 4×2 și 4×4, utilizatorii își pot grupa informațiile importante pe un singur widget și să plaseze widget-urile în locuri în care nu a puteau pâ.

Barra laterale este o altă funcție eficiente oferită de MIUI 13, care asigură accesul la aplicațiile favorite într-o ferastră plutitoare printr-un semplice swipe – fără a închide aplicația în uz. Este o funcție perfectă pentru multitasking și o modeate mai eficientă de a grupa și de avea acces la mai multe aplicații aflate în același loc. Utilizatorii își pot personaliza sidebar-ul cu până la 10 aplicații.

Eccetto cele patru noi smatphone-uri (Xiaomi Redmi Nota 11, Redmi Nota 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G) care vin cu MIUI 13 preinstallat, alte 14 device-uri vor trece în zilele următoare la cea mai recentiă versiune MIUI. Acestea sole:

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11 Lite 5G;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Redmi Note 10 Pro;

Xiaomi Redmi Nota 10;

Xiaomi Redmi Nota 10 JE;

Xiaomi Redmi Nota 8 (2021);

Xiaomi Redmi 10;

Xiaomi Pad 5.