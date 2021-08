Mercury ha raggiunto il “respiro” del record di tutta Cipro. Cosa dice l’ufficiale di reparto? Meteorologia in CT

Mercurio si è avvicinato ma non ha “catturato” il record di Cipro – la temperatura in una stazione locale ieri ha mostrato 45 gradi – il lungo periodo di riscaldamento e cosa aspettarsi nei prossimi giorni – cosa dice Cipro Times Ufficiale del Dipartimento Meteorologico Panagiotis Giorgio

Cipro è ancora nel bel mezzo di questo momento poiché le temperature sono ancora a livelli elevati oggi.

Parlando con Cipro voltePanagiotis Georgiou, funzionario del dipartimento meteorologico, ha dichiarato che, in base alle previsioni del tempo, ci sarà domani Leggero calo della temperatura Quale Per il weekend sarà quasi metà stagione.

Alte temperature che supereranno i 40 gradi CelsiusTornerà a 43 anni verso la metà della prossima settimanaCome da aspettative.

Alla richiesta di commentare il lungo periodo di temperature estreme e se fosse senza precedenti, il sig. Giorgio ha osservato che l’anno scorso a settembre abbiamo avuto temperature superiori alla media per questa stagione per molto tempo.

Ieri Mercury si è avvicinato al registro cipriota

Tuttavia, le temperature che abbiamo incontrato in passato Si sono avvicinati, ma non hanno “catturato” il record cipriota.

La temperatura più alta mai registrata a Cipro è stata di 45.6 La temperatura registrata dalla stazione Athalassa nell’agosto 2010!

Secondo il signor Giorgio, ieri, La temperatura all’interno della stazione era di 45 gradi Celsius.

Avviso arancione valido per 43 ampere

in un Energia Da un lato, stamattina Nuovo avviso arancione servizio meteorologico per alte temperature;

L’avvertimento è valido Fino alle cinque del pomeriggio per temperature che dovrebbero “toccare” 43 gradi Celsius.

Previsioni in dettaglio

Si prevede che si verifichi una massa di gas caldi che interessano l’area Per diminuire gradualmente entro sabatoil.

Oggi il tempo sarà per lo più sereno, ma nel pomeriggio e nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità locale in montagna e nell’entroterra. Il vento sarà volatile al mattino, e il vento sarà variabile al mattino con una velocità di 3 gradi, e nel pomeriggio sarà da sudovest a nordovest, da leggero a moderato, con velocità da 3 a 4 gradi. A poco a poco, sulla costa meridionale, diventeranno forti, da 4 a 5 Beaufort. Il mare sarà calmo fino a un po’ turbolento, ma nel tardo pomeriggio sarà un po’ turbolento, con vento. La temperatura salirà a circa 43 gradi nell’entroterra, circa 34 gradi sulla costa occidentale, circa 37 gradi sul resto della costa e circa 35 gradi nelle montagne più alte.

Stanotte il tempo sarà per lo più sereno. Localmente, sulla costa, è possibile che si formino foschie o nebbie progressivamente sparse e una bassa nuvolosità. Il vento soffia da sud-ovest a nord-ovest e localmente variabile, inizialmente debole e localmente moderato, da 3 a 4 gradi Celsius, diventando gradualmente debole fino a 3 gradi Celsius. Il mare si calmerà gradualmente fino a diventare un po’ turbolento. La temperatura scenderà a circa 26 gradi nell’entroterra, a circa 22 gradi sulla costa sud-occidentale, così come nelle montagne più alte ea circa 25 gradi sul resto della costa.

Venerdì, sabato e domenica il tempo sarà per lo più sereno, ma nel pomeriggio e nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità locale, soprattutto in montagna e nell’entroterra, che potrebbe cadere domenica con piogge sparse o temporali, soprattutto in montagna. In serata e nelle prime ore del mattino sono da prevedere deboli foschie o foschie locali e scarsa copertura nuvolosa.

Venerdì la temperatura diminuirà leggermente, per oscillare al di sopra dei valori medi climatici, mentre fino a domenica diminuirà sensibilmente, soprattutto nelle zone interne e in montagna, per oscillare domenica intorno ai valori medi climatici.