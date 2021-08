Nuove osservazioni mostrano che un esopianeta roccioso contiene solo metà della massa di Venere

L’impressione di questo artista mostra L 98-59b, uno dei pianeti del sistema L 98-59, distante 35 anni luce. Il sistema contiene quattro pianeti rocciosi confermati con un possibile quinto, il più lontano dalla stella, incerto. Nel 2021, gli astronomi hanno utilizzato i dati dell’Echelle Spectrograph of the Rocky Exoplanets e dello Stable Spectroscopic Instrumentation Instrument (ESPRESSO) sul VLT dell’ESO per misurare la massa di L 98-59b, scoprendo che era la metà della massa di Venere. Questo lo rende il pianeta più leggero mai misurato utilizzando la tecnica della velocità radiale. Credito: ESO/M. Kornmeiser



Un team di astronomi ha utilizzato il Very Large Telescope (VLT) dell’Osservatorio europeo meridionale (VLT) dell’ESO in Cile per far brillare nuova luce sui pianeti attorno a una stella vicina, L 98-59, simile a quelle del Sistema Solare interno. Tra le scoperte ci sono un pianeta metà della massa di Venere – l’esopianeta più leggero che può essere misurato usando la tecnica della velocità radiale – un mondo oceanico e un possibile pianeta nella zona abitabile.





María Rosa Zapatero Osorio, astronoma del Centro di Astrobiologia di Madrid, in Spagna, e uno degli autori dello studio pubblicato oggi in Astronomia e astrofisica.

I risultati sono un passo importante nella ricerca per trovare la vita su pianeti di dimensioni terrestri al di fuori del sistema solare. Il rilevamento delle biofirme su un esopianeta dipende dalla capacità di studiare la sua atmosfera, ma i telescopi attuali non sono abbastanza grandi da raggiungere la risoluzione necessaria per farlo per piccoli pianeti rocciosi. Il sistema planetario appena studiato, chiamato L 98-59 dopo la sua stella, è un obiettivo interessante per future osservazioni delle atmosfere degli esopianeti. In orbita intorno a una stella a soli 35 anni luce di distanza, è stato ora scoperto che ospita pianeti rocciosi, come la Terra o Venere, che sono abbastanza vicini alla stella da essere caldi.

Con l’input del VLT dell’ESO, il team è stato in grado di concludere che tre dei pianeti potrebbero avere acqua nella loro atmosfera o atmosfera interna. I due pianeti più vicini alla stella nel sistema L 98-59 sono probabilmente asciutti, ma potrebbero contenere piccole quantità di acqua, mentre fino al 30% della massa di un terzo pianeta potrebbe essere acqua, rendendolo un mondo oceanico.

Inoltre, il team ha trovato esopianeti “nascosti” che non erano stati precedentemente osservati in questo sistema planetario. Hanno scoperto un quarto pianeta e sospettano che un quinto pianeta si trovi in ​​una regione ad una distanza adeguata dalla stella per la presenza di acqua liquida sulla sua superficie. “Abbiamo indicazioni di un pianeta terrestre nella zona abitabile di questo sistema”, spiega Olivier Demangon, ricercatore presso l’Astrophysics y Ciencias do Espaco, Università di Porto in Portogallo e autore principale del nuovo studio.

L’animazione di questo artista mostra L 98-59b, il pianeta più vicino alla stella nel sistema planetario L 98-59. Il sistema si trova a 35 anni luce dal nostro sistema solare e contiene quattro pianeti rocciosi confermati con una probabilità del quinto, il più lontano dalla stella. Nel 2021, gli astronomi hanno utilizzato i dati dell’Echelle Spectrograph of the Rocky Exoplanets e dello Stable Spectroscopic Instrumentation Instrument (ESPRESSO) sul VLT dell’ESO per misurare la massa di L 98-59b, scoprendo che era la metà della massa di Venere. Questo lo rende il pianeta più leggero finora misurato utilizzando la tecnica della velocità radiale. Credito: ESO/M. Kornmeiser

Lo studio rappresenta una svolta tecnica, che gli astronomi sono stati in grado di identificare utilizzando Metodo della velocità radialeIl pianeta più interno del sistema è solo la metà della massa di Venere. Questo lo rende l’esopianeta più leggero misurato con questa tecnica, che calcola l’oscillazione della stella causata dalla microgravità dei pianeti che la orbitano.

Il team ha utilizzato l’Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observation (ESPRESSO) sul VLT dell’ESO per studiare L 98-59. “Senza la precisione e la stabilità che offre l’espresso, questa misurazione non sarebbe stata possibile”, afferma Zapatero Osorio. “Questo è un passo avanti nella nostra capacità di misurare le masse dei più piccoli esopianeti”.

Gli astronomi hanno scoperto per la prima volta tre dei pianeti L 98-59 nel 2019, utilizzando il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA. Questo satellite si basa su una tecnologia chiamata metodo di transito – immersione nella luce di una stella causata da un pianeta che le passa davanti per dedurre le proprietà del pianeta – per trovare pianeti e misurarne le dimensioni. Tuttavia, solo con l’aggiunta delle misurazioni della velocità radiale effettuate con ESPRESSO e il suo predecessore, l’High Resolution Radial Velocity Planet Finder (HARPS) sul telescopio da 3,6 metri dell’ESO La Silla, Demangon e il suo team sono stati in grado di trovare altri pianeti e misurare le masse e raggi dei tre Primi. “Se vogliamo sapere di cosa è fatto un pianeta, il minimo di cui abbiamo bisogno è la sua massa e il suo raggio”, spiega Demanjohn.

Il team spera di continuare a studiare il sistema con il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA/ESA/CSA, mentre il Very Large Telescope (ELT) dell’ESO è in costruzione nel deserto cileno di Atacama e dovrebbe iniziare nel 2027. ideale per studiare questi pianeti. “Lo strumento HIRES sull’ELT potrebbe avere la capacità di studiare le atmosfere di alcuni pianeti nel sistema L 98-59, integrando così il JWST dalla Terra”, afferma Zapatero Osorio.

“Questo sistema annuncia ciò che verrà”, aggiunge Demangon. “Noi come società stiamo inseguendo la terra pianeti Dalla nascita dell’astronomia e ora finalmente ci avviciniamo sempre di più alla scoperta di un pianeta terrestre in Zona residenziale Dalla sua stella, dalla quale possiamo studiare l’atmosfera. ”

Questa ricerca è stata presentata in un articolo intitolato “Un pianeta Terra caldo la metà della massa di Venere che passa da una stella vicina” per apparire in Astronomia e astrofisica.

maggiori informazioni:

ODS Demangeon et al, un pianeta Terra caldo metà della massa di Venere che passa attraverso una stella vicina, Astronomia e astrofisica (2021). ODS Demangeon et al, un pianeta Terra caldo metà della massa di Venere che passa attraverso una stella vicina,(2021). DOI: 10.1051 / 0004-6361 / 202140728