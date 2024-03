Mentre l'hype svanisce, l'MBA sta guadagnando accettazione alla fonte come strumento di ricerca e codifica new age

Dopo aver utilizzato ChatGPT-4 per oltre un anno, Clinton Lott ha acquisito familiarità con il Large Language Model (LLM), un requisito per assumere un nuovo software di programmazione.

Un direttore della Spotter Tech con sede a Houston ha fornito questo ragionamento: “Oggi impiegare due ore per fare qualcosa che ChatGPT può fare in 15 secondi è inaccettabile”.

È una frase che probabilmente sentirai dai più ardenti sostenitori degli LLM che hanno contemporaneamente riacceso l'interesse e l'indignazione del mondo per l'intelligenza artificiale (AI). Sebbene Spotter Tech, una piccola azienda specializzata in dati sulla fratturazione idraulica, possa rappresentare un’eccezione nelle sue pratiche di assunzione, non è l’unica azienda ad abbracciare la nuova tecnologia.

BP e Shell hanno recentemente concesso a migliaia di dipendenti l'accesso a un nuovo servizio cloud Microsoft chiamato Copilot, che è basato essenzialmente su GPT-4, il software LLM più recente e più potente di OpenAI. Altre società, tra cui Exxon Mobil, hanno messo sotto chiave l’uso dei LLM, pur indicando un interesse a lungo termine ad adottarli.

In qualità di capo del dipartimento tecnico per la scienza dei dati e l'ingegneria analitica presso SPE, Pushpesh Sharma ha trascorso gli ultimi mesi a parlare con colleghi del settore su come e dove è possibile utilizzare i diplomi LLM.

ha affermato un product manager della società di automazione sul campo Aspen Technology JPT Da queste conversazioni emerge chiaramente che un gran numero di aziende energetiche sono interessate ad adattare la tecnologia alle proprie esigenze, anche se molte lo fanno in sordina poiché è ancora agli inizi.

“L’attenzione principale ora è su ciò che chiamano messa a punto”, ha detto. “Stai prendendo un modello di base esistente creato da una delle grandi aziende tecnologiche e rendendolo più rilevante per la tua attività. È un po' come prendere uno studente laureato e poi lasciargli lavorare su un dottorato di ricerca su un argomento molto specifico.

Sebbene ChatGPT di OpenAI sia diventato un codice popolare per i programmi LLM, esiste un numero crescente di alternative nel mix. A febbraio, Google ha introdotto il suo ultimo modello chiamato Gemini 1.5 che cerca di competere con GPT-4.

L'integrazione di ChatGPT-4 nel software di monitoraggio della fratturazione idraulica consente agli ingegneri di interagire con i dati in tempo reale utilizzando diverse metodologie. Fonte: Spotter Tech.

Esistono anche LLM open source che le compagnie petrolifere e del gas possono utilizzare come modelli per progetti interni.