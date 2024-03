Ti verrà assegnata una delle prime missioni secondarie Final Fantasy 7 Rinascita Egli è “Dove soffia il vento“, dove devi assemblare la parte mancante necessaria per riparare un mulino a vento. Dovrai trovare un chip di trasmissione specifico per costruire la parte e quindi eliminare un cattivo specifico, che è QuetzalcoatlPer ottenere i materiali necessari per la parte.

Di seguito spieghiamo dove trovare Quetzalcoatl Final Fantasy 7 Rinascita E come ottenerlo Artiglio di Quetzalcoatl.

Come ottenere il Quetzalcoatl Talon in FF7 Rebirth

L'Artiglio di Quetzalcoatl proviene da Quetzalcoatl, come accennato in precedenza. Quetzalcoatl lo è Intel classificata Un incontro di combattimento, il che significa che dovrai trovarne alcuni Fontane di vita Nella zona del pascolo prima della sua comparsa.

si tu Possiede Per liberare le sorgenti della vita. Se ti dirigi nell'area in cui viene generato Quetzalcoatl, la richiesta di combatterlo non apparirà affatto.

Se hai già sbloccato l'invio alla scheda SIM Fare Parte del mulino a vento Dovresti aver già eliminato due Fontane della Vita, quindi ti basterà eliminarne altre due per rivelare Quetzalcoatl.

Puoi trovare quattro sorgenti di vita intorno alle praterie, come mostrato di seguito:

Grafica: Julia Li/Polygon | Fonte immagine: Square Enix

Ce ne sono altri due nella zona paludosa a sud, ma quelli che abbiamo evidenziato sopra sono i più facili da trovare. Quando ti avvicinerai a loro, apparirà un uccello, ti chiamerà e ti condurrà direttamente alla sorgente. A differenza delle aree successive, l'area Grassland non contiene grotte complesse, quindi dovresti riuscire a trovarle rapidamente.

Dove trovare Quetzalcoatl in FF7 Rebirth

Una volta eliminate le quattro sorgenti della vita, le informazioni classificate di Quetzalcoatl appariranno sulla tua mappa nella posizione seguente:

Immagine: Square Enix tramite Polygon

Andate lì, ascoltate il dialogo, tenete premuto il triangolo e posizionate la libellula a terra. Non è una lotta particolarmente difficile, ma se hai problemi, Ha sfruttato la sua debolezza usando il ghiaccio e attacchi materiali, facendo affidamento sui movimenti a lungo raggio di Barret in caso di necessità.

Dopo averlo sconfitto, il Quetzalcoatl Talon cadrà, così potrai creare la parte necessaria per riparare il mulino a vento.

