Samsung vince 75 premi agli iF Design Awards 2024 – Samsung South Africa Newsroom

Ha vinto due premi d'oro per progetti che aumentano le esperienze per diversi stili di vita

Ha vinto 75 premi in nove categorie che vanno dal design del prodotto all'esperienza dell'utente – per TV, elettrodomestici, smartphone e altri dispositivi

Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato oggi di aver ricevuto un totale di 75 premi all'International Forum (iF) Design Awards 2024, un prestigioso concorso internazionale di design tedesco. Tra i premi assegnati figurano due Gold Awards per il TV OLED Samsung (S95C) e la confezione del Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition.

Istituiti nel 1953 come Die Gute Industrieform eV, gli iF Design Awards valutano una gamma completa di fattori, tra cui differenziazione e impatto, per un totale di nove categorie: design del prodotto, design del packaging, design della comunicazione, architettura degli interni, concept professionale e design dei servizi. Architettura, User Experience (UX) e User Interface (UI).

“Il design dell'elettronica di consumo gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui gli utenti sperimentano questi prodotti e questi premi dimostrano i continui progressi di Samsung in questo settore”, ha affermato T.M. Roh, Presidente e responsabile dell'Enterprise Design Center di Samsung Electronics. “Mentre continuiamo a dare priorità a un design essenziale e fedele allo scopo del prodotto, andando avanti ci allineeremo agli stili di vita in evoluzione dei consumatori e miglioreremo le loro esperienze attraverso l’innovazione del design sostenibile”.

Premi d'oro per due prodotti innovativi

Televisore OLED (S95C) Viene fornito con uno spessore ultrasottile di 9,9 mm, che riduce lo spazio durante l'installazione della TV, consentendone il montaggio vicino alla parete. Ciò migliora la qualità dello spazio massimizzando al tempo stesso le esperienze audio e visive coinvolgenti degli utenti con la tecnologia Dolby Atmos applicata, che offre un suono 3D realistico.

Confezione Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition Riflette lo stile incompiuto di Maison Margiela attraverso l'uso di un caratteristico motivo di cucitura al centro del coperchio. L'intero corpo della confezione ricorda il tipo di scatola per campioni d'archivio utilizzata nei negozi di artigianato per conservare vari campioni di tessuto e fili. Inoltre, il tessuto di carta che ricopre l'esterno della confezione fonde perfettamente il dispositivo con l'estetica dell'alta moda dell'atelier Maison Margiela.

75 premi che spaziano tra televisori, elettrodomestici e smartphone