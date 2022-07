Maureen Alanick, Begodin dell’Agenzia spaziale europea

qual è la natura del tuo lavoro?

Il mio lavoro consiste nel migliorare le operazioni IT (Information Technology) e la gestione delle conoscenze all’interno della direzione dell’esplorazione umana e robotica. Questa unità è diAgenzia spaziale europea Dedicato alle missioni di esplorazione in orbita terrestre bassa, della Luna e di Marte. In poche parole, il mio lavoro è assistere i team di ingegneri che lavorano su queste attività. Il mio obiettivo principale è facilitare il lavoro dei team fornendo loro soluzioni IT che soddisfino le loro esigenze. Contribuisco alla revisione e al miglioramento continuo dei processi e dei metodi interni della direzione. Il mio secondo lavoro riguarda la gestione della conoscenza. Ciò consiste nell’identificare, raccogliere, condividere e mantenere le conoscenze acquisite dai nostri esperti durante i nostri recenti incarichi. Devo dire che è un ruolo stimolante che mi dà l’opportunità di essere dietro le quinte delle missioni esplorative europee verso la Stazione Spaziale Internazionale, la Luna e Marte.

Ho l’opportunità di collaborare con persone brillanti provenienti da tutta Europa

Come stanno andando le cose a Noordwijk nei Paesi Bassi?

A Noordwijk lavoro per Estec, il Centro europeo per la ricerca e la tecnologia spaziale. è un posto meraviglioso. È la più grande organizzazione dell’ESA dedicata specificamente allo sviluppo tecnologico, alla pianificazione delle future missioni spaziali e ai test dei satelliti. Essere al centro delle operazioni spaziali in Europa è una grande opportunità per seguire da vicino gli sviluppi dei nostri futuri progetti spaziali. Ho avuto modo di incontrare astronauti, leader del settore spaziale ed esperti di diversi campi dello spazio. Ho avuto l’opportunità di visitare i laboratori in cui vengono sviluppati e testati tutti i nostri progetti spaziali europei, partecipare ad atterraggi in diretta streaming, discutere con i partner della NASA e partecipare a molti eventi e conferenze sullo spazio. Quotidianamente, ho l’opportunità di collaborare con persone brillanti provenienti da tutta Europa. Dagli scienziati agli ingegneri, è un’enorme bolla internazionale che riunisce gli appassionati di spazio.

La 27enne Maureen Alanic, Begodin di Compret (Finistere), è ora un espatriato nei Paesi Bassi, lavora per l’Agenzia Spaziale Internazionale, circondata da astronauti (Foto Maureen Allanic)

Come hai ottenuto questo contratto?

Sono entrato a far parte dell’ESA tramite il programma YGT (Young Graduate Trainee) che offre ai giovani laureati con un master l’opportunità di lavorare in missioni spaziali per uno o due anni. Ogni anno sono disponibili circa 100 posti di lavoro nei settori dell’ingegneria, della scienza, della tecnologia dell’informazione e dei servizi alle imprese. L’idea è quella di dare ai giovani la possibilità di fare il primo passo nella vita lavorativa, nel settore spaziale. Ho sentito parlare per la prima volta di questo programma da un professore di informatica nel mio college. Questo ha suscitato il mio interesse perché ho trovato molto interessante l’idea di unire scienziati, ingegneri e professionisti di tutta Europa per lavorare su missioni spaziali. Ho subito annotato nel mio diario la data di apertura della pubblicazione delle offerte, e non potevo perdere questa occasione! Ho fatto domanda e la mia domanda è stata accettata e poi ho superato diverse fasi di selezione (colloqui, esami, ecc.). Il processo di reclutamento è durato circa sei mesi. Alla fine di questo periodo, sapevo di essere il fortunato vincitore su circa 200 altri candidati.

Non dubitare mai del tuo potenziale

Che studi hai fatto per arrivarci?

Ha conseguito un triplo master in gestione dei sistemi informatici. Ha studiato in tre importanti università, in tre diversi paesi europei: Aix-Marseille in Francia, Turku in Finlandia e Tilburg nei Paesi Bassi. Questo insegnante mi ha formato per aiutare le aziende e le organizzazioni internazionali a creare, migliorare e gestire i sistemi informativi e le operazioni IT per soddisfare le loro esigenze strategiche e operative, nonché per fare le scelte giuste in merito a nuovi sistemi e processi IT. Dopo gli studi, non avrei mai desiderato di poter un giorno entrare in Esa. Dal mio punto di vista era comunque un’organizzazione quasi inaccessibile… Quindi se ho un consiglio da dare a chi vuole lavorare nello spazio, non dubitare mai delle tue potenzialità e candidati se trovi un’offerta che corrisponda alle tue profilo. Non perdi nulla tentando la fortuna.

Quali sono i tuoi obiettivi professionali?

evolvere nello spazio. È un settore promettente e fiorente, ricco di opportunità. “The New Space” (NdR: privatizzare l’accesso allo spazio e portare attori della Silicon Valley e Gava nell’economia spaziale) ha aperto la strada allo sviluppo di satelliti più piccoli e più mirati, insieme alla riduzione dei costi di lancio. Questi sviluppi hanno consentito l’emergere di nuovi attori, prezzi più bassi per prodotti e servizi spaziali e l’accelerazione dell’innovazione.. Ciò offre opportunità che dobbiamo cogliere senza indugio se noi, come europei, vogliamo salire al rango di astronauti. Il mio obiettivo è contribuire ed essere parte di questo movimento. Qualche settimana fa ho avuto l’opportunità di ottenere un nuovo contratto per continuare il mio lavoro in Esa. Applicherò l’intelligenza artificiale nei nostri progetti. Inizio a settembre.

Tutto ciò che investiamo nello spazio è un investimento che migliora le nostre vite sulla Terra

Lo spazio, è qualcosa che hai sognato fin dall’infanzia?

Naturalmente, e penso che la mia famiglia abbia contribuito in parte a questo. Je me rappellerai toujours de mon premier télescope, de mes premiers livres sur lespace, d’observer les étoiles avec mon père et mon grand-père… risposte. L’esplorazione dello spazio ci aiuta a comprendere meglio il nostro pianeta, il nostro sistema solare, il nostro universo e noi stessi. Ci saranno sempre delle persone che ti chiederanno perché. Perché preoccuparsi dello spazio quando ci sono problemi qui sulla Terra? Dovresti sapere che le missioni spaziali sono paragonabili alla ricerca scientifica di base e ci consentono di acquisire conoscenze sul nostro mondo mentre sviluppiamo tecnologie avanzate. Senza la ricerca spaziale non conosceremmo, ad esempio, telefonia satellitare, previsioni del tempo, navigazione e localizzazione tramite GPS e GNSS, canali televisivi, dispositivi di supporto vitale, imaging medicale, attuatori di vario tipo (chimici, ionici…) e così via Su. ! Tutto ciò che investiamo nello spazio è un investimento che migliora le nostre vite sulla Terra.

“Se ne avessi l’opportunità, sì, mi piacerebbe essere in grado di andare nello spazio un giorno. Mi piacerebbe vedere la Terra dallo spazio”, ha detto Britton Maureen Alanick, che lavora nei Paesi Bassi per l’Agenzia spaziale europea (Maureen Alanick ).

Se mi offrissero un biglietto per tornare nello spazio, me ne andrei

Ti piacerebbe andare nello spazio un giorno e perché?

Sì, naturalmente ! Chi di noi non ha mai sognato di sentire la microgravità? Se ne avessi l’opportunità, sì, mi piacerebbe poterci andare un giorno. Vorrei vedere la Terra dallo spazio. D’altra parte, lavorare come astronauta mi fa sognare di meno. Gli astronauti hanno un ritmo frenetico di lavoro tra esperimenti, manutenzione, ricerca scientifica ed esercizio fisico… anche se gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno la possibilità di assaggiare una serie di pasti sfiziosi. Nei laboratori di Jan Hanaf, orologi biologici, difese immunitarie, soffre il sistema cardiovascolare. Fortunatamente, questi effetti dell’assenza di gravità possono essere invertiti una volta riportati sulla Terra. Ma per amore dell’avventura, perché no! Se mi offrissero un biglietto per tornare nello spazio, me ne andrei.

Hai tempo per tornare di tanto in tanto al Pays biguden per ricaricare le batterie? Qual è il tuo posto di risorsa lì?

Durante il periodo del virus, lavorare da casa è stato obbligatorio per molti di noi. Sono rimasti disponibili solo alcuni laboratori e centri di controllo. Poi ho colto l’occasione per lavorare dal nostro caro Bigouden. Sebbene la connettività Internet non sia sempre stata dalla mia parte, sono stato in grado di completare i miei progetti. Se dovessi cedere il posto a una risorsa, sarebbe sicuramente a Cap-Sizun, tra Mahalon e Plouhinec, dove vive gran parte della mia famiglia. Come ogni estate, ci tornerò e ne approfitterò per assaggiare di nuovo le crepes a La Boîte à Crêpes a Plouhinec (29). Amo questo posto. Le frittelle sono deliziose e la preparazione mi fa davvero sentire come se fossi a casa!