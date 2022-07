Nuove specie di ninfee giganti scoperte nel Regno Unito

Scienza – Esperti ai Kew Gardens, un famoso giardino botanico Ovest di LondraLunedì 4 luglio ho scoperto una nuova specie di ninfea gigante, la prima registrata dalla metà del XIX secolo.

I campioni sono stati nei Kew Gardens per 177 anni e nel National Herbarium dalla Bolivia 34 anni fa botanici Non si rendevano conto che si trattava di una nuova specie, Come puoi vedere nel nostro video in cima all’articolo.