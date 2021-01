Urwerk presenta l’orologio in bronzo UR-100V T-Rex – Rapporto di Rob

UrwerkLa nuova edizione ci ha fatto desiderare una nuova età del bronzo.

Il produttore svizzero è noto per i suoi orologi concept, ma ciò non significa che stia abbandonando le tradizioni nel processo. Una versione dell’UR-100, l’UR-100V T-Rex si ispira al predatore preistorico per progettare una custodia tanto squamosa quanto futuristica. Per conferirgli il suo carattere di base, la rispettiva cassa è forgiata in bronzo resistente e ben trattato.

Misurando a 41 mm, ha una forma unica simile ad un artiglio che evidenzia la superficie strutturata del design. Non esiste un bronzo ordinario, il team ha deciso una grazia speciale che si traduce in un aspetto più scuro e uniforme. Ogni faccia a forma di diamante che passa attraverso è finemente fresata da una macchina computerizzata per dargli una faccia da rettile con lo stesso nome. Quindi viene sabbiato e lucidato per dare un aspetto antico, come se fosse stato scavato da un antico.

Apparve l’intricata cassa dell’orologio decorato.



Urwerk

Il quadrante è posto sotto un vetro zaffiro bombato e ha un aspetto armonioso con l’eccezione degli indicatori mostrati in verde neon per una maggiore chiarezza e un necessario contrasto. Gli indicatori dei satelliti domestici (di cui tre, ciascuno rappresenta quattro ore) ruotano su un carosello a tre bracci dove ogni satellite trasporta un puntatore rosso su una scala di 60 minuti che mostra la distanza che il nostro pianeta ha percorso nello spazio durante quel periodo. Insieme, questo balletto meccanico mira a rappresentare l’orbita dei corpi celesti in miniatura.

La parte posteriore della cassa ha una bellezza relativamente tenue realizzata in titanio rivestito in PVD con una finitura nera profonda e una sottile incisione perimetrale. Questo aiuta a proteggere il movimento automatico UR 12.02 con 40 rubini, che hanno fino a 48 ore di riserva di carica.

L’UR-100V T-Rex di Urwerk è limitato a una scarsa produzione di 22, ciascuno disponibile per $ 56,239.