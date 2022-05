Materia e risposta della chiave di maturità in scienze ingegneristiche

SOGGETTO BAC SI. Quali sono le materie di scienze ingegneristiche per il diploma di maturità 2022? Tutti gli argomenti sono disponibili e completamente referenziati con le risposte.

Materie del test di Engineering Science (SI), una materia che costituisce una “specialità” in un esame Baccalaureato 2022, rivelato l’11-12 maggio. I candidati al diploma di maturità 2022 che hanno scelto questa materia sono stati valutati in due giornate: con una serie di esercizi in due parti differenti. Gli argomenti SI per BAC 2022 e anche le chiavi di risposta, fornite dal nostro partner Studyrama, sono tutti disponibili per intero in questo articolo.

Non c’è da stupirsi che gli esercizi non siano usciti dal programma pianificato. I primi candidati al test sono stati interrogati in particolare sui dispositivi di mobilità motorizzata personale (EDPM) come scooter, skateboard elettrici, skateboard, biciclette, monocicli… con domande sul calcolo degli angoli, sul controllo dei volumi e sulle curve di inclinazione.

I candidati che hanno superato l’esame di scienze ingegneristiche il 12 maggio sono stati interrogati su un argomento in qualche modo simile, con l’obiettivo dello studio “simulazione di pista per allenatori di casa” e il problema principale: “Il simulatore di pendenza consente di riprodurre realistiche variazioni di pendenza del ciclista rispetto al informazioni inviate dall’allenatore di casa?”

Le chiavi di risposta per l’esame di scienze ingegneristiche sono rese disponibili grazie al nostro partner studiare teatro. Consentono di misurare la pertinenza delle risposte date dagli alunni della classe che hanno superato questa prova sia nella prima sessione che nella seconda sessione.

Le risposte ai test SI di mercoledì 11 maggio:

Risposte ai test SI di giovedì 12 maggio:

I principali argomenti dell’esame di Engineering Science (IS) sono stati rivelati su Linternaute, in collaborazione con studiare teatro. Questo è presentato in quattro diversi esercizi, che devono essere tutti affrontati, evocando argomenti diversi. I candidati hanno lavorato su sedie a rotelle, panenka, fermentazione lattica di yogurt o fisica del suono su un telefono cellulare multifunzionale. La prova è stata suddivisa in due parti: Scienze dell’Ingegneria e Scienze Fisiche. Se ognuno ha 20 punti, il primo è il modulo 12 e il secondo è solo il modulo 4.

Argomenti dell’esame SI di mercoledì 11 maggio:

Argomenti esame SI per giovedì 12 maggio:

Gli esiti dell’esame di specializzazione in scienze ingegneristiche saranno disponibili il 5 luglio, contestualmente ai risultati degli altri esami (francese, filosofia e specializzazione orale). Il fatto che i corsi di specializzazione siano valutati con un mese di anticipo non pregiudica la pubblicazione dei risultati.