Argomenti per giovedì 12 maggio e mercoledì 11 maggio.. e corretti

BAC Matematica. Diversi candidati al diploma di maturità 2022 che hanno scelto la matematica come specializzazione hanno superato giovedì la prova scritta. Ieri è stata organizzata la prima sessione. Quindi quali sono gli argomenti di matematica per il 2022?

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 11h53] La matematica, una delle major di maturità 2022, è tra le più terrificanti… soprattutto perché è la prima volta che gli studenti di Terminale sostengono l’esame in questo modo. Molti candidati al diploma di maturità 2022 che hanno scelto la matematica hanno già superato il corso, dato che la prima sessione è stata organizzata mercoledì. Questo giovedì, 12 maggio, gli altri studenti affronteranno la prova, alle 14:00.

Pertanto, questo articolo consente di trovare l’argomento della nuova specializzazione in Matematica in Matematica 2022 (online questo pomeriggio) e anche di trovare un argomento per mercoledì 11 maggio, con chiave di risposta. Come altri esami specialistici, il test di matematica conta come un fattore 16 nel GPA finale ottenuto al diploma di maturità, quindi la posta in gioco è molto importante per i candidati.

Quali sono le materie di matematica per il diploma di maturità 2022?

Nessuna sorpresa quest’anno. Nell’attesa dell’argomento proposto giovedì 12 maggio 2022, che sarà ritrovato integralmente nel pomeriggio, torniamo all’argomento caduto mercoledì 11 maggio. Funzioni, Sequenze Esponenziali, Probabilità, Geometria, Funzioni Numeriche… Questo è l’argomento che devono comporre tutti i candidati che hanno superato il primo Esame di Specializzazione in Matematica per Bac 2022. Le funzioni occupavano il maggior spazio con un esercizio abbastanza lungo che combinava esponenziale e sequenze e un altro esercizio sotto forma di MCQ senza punti negativi. Oltre a ciò, i candidati sono stati in grado di elaborare le probabilità con un albero ponderato e utilizzare la legge del binomio in particolare o in un esercizio geometrico nello spazio con aritmetica piana e tetraedrica, tra gli altri. Trova l’intero argomento e i dettagli degli esercizi offerti ai candidati al diploma di maturità grazie al nostro partner studiare teatro.

I soggetti che sono caduti mercoledì 11 maggio nel loro primo test di matematica, si sono uniti a quelli dei soggetti ABC 2022 nella Polinesia francese che sono caduti una settimana prima. Lavori di ogni tipo, sequenze, possibilità e geometrie si possono trovare in tutte le materie ma con istruzioni diverse e soprattutto situazioni diverse per evitare barare. Tuttavia, anche la seconda materia di matematica prevista per domani potrebbe riprendere le stesse materie per la valutazione dei candidati al diploma di maturità che non hanno ancora superato la prova di matematica.

Si noti che i candidati della Polinesia francese sono stati valutati in un altro argomento. Di seguito sono riportati gli argomenti offerti agli studenti dell’ultimo anno che scelgono Matematica per la loro specializzazione:

argomento 1 Esercizio 1 su Funzioni, Primitive e Probabilità: Questo è un questionario a scelta multipla (MCQ) di sei domande per l’analisi numerica. I candidati devono identificare e rispondere a domande su una funzione derivata, un termine, una primitiva e un’equazione di diamante. Le risposte corrette fanno guadagnare punti ma gli errori no. / Esercizio 2 sulle probabilità: L’esercizio è relativo alle probabilità condizionali e richiede la produzione di un albero ponderato e l’uso della legge binomiale. / Esercizio 3 su Sequenze e Funzioni: Il candidato deve modellare l’evoluzione di una comunità di colonie di uccelli con una sequenza ripetuta che deve poi analizzare. Gli è stato anche chiesto informazioni su funzioni, convergenza di sequenze e uso di algoritmi. / Esercizio 4 sulla Geometria: L’esercizio riguarda un cubo in cui devono essere calcolate le coordinate dei punti, la rappresentazione parametrica di una retta, la distanza tra due punti e il volume di un tetraedro.

Argomento 2 Esercizio 1 su Funzioni e Sequenze: Questo è un questionario a scelta multipla (MCQ) di sei domande per l’analisi numerica. Il candidato deve definire una derivata, trovare una primitiva, calcolare il limite della sequenza, leggere graficamente la curva e utilizzare la funzione Python. / Esercizio 2 sulle Probabilità: Al candidato viene chiesto di utilizzare un albero ponderato, le probabilità condizionate e una legge di probabilità. / Esercizio 3 sulle Sequenze: Il candidato dovrebbe studiare e rispondere alle domande in una sequenza ricorsiva. Deve anche completare lo script Python e specificare la direzione della varianza e i limiti di concatenazione. /Esercizio 4 sulla Geometria: L’esercizio riguarda il calcolo di un prodotto scalare, la dimostrazione che un piano è parallelo all’altro, la sottrazione di un’equazione cartesiana dal piano e il calcolo del volume della piramide.

Le risposte all’esame di maturità 2022 in matematica

Una volta terminato l’esame di maturità, i candidati sono in attesa di correzioni, e saranno già disponibili le prime correzioni sulla materia della specializzazione in matematica nel diploma di maturità, che si sono svolte giovedì 11 maggio 2022. Scritte da un professore associato, le risposte sono autorevoli e permettono agli studenti delle scuole superiori di farsi un’idea del proprio successo e a fortiori dei propri voti.

Quando verranno pubblicati i risultati del test di matematica?

Sebbene la prova di matematica sia organizzata un mese prima delle prove scritte e orali di francese, filosofia e orale, i risultati non possono essere conosciuti fino alla pubblicazione di tutti i risultati, ovvero il 5 luglio 2022. In linea di principio, il voto ottenuto in questa prova deve essere apparso in un dossier Parcoursup ma con il rinvio delle date è probabile che l’annuncio dei risultati dei candidati venga posticipato fino alla fine Baccalaureato.