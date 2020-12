Marsilio firma l’ordine, ma il governo rallenta Corriere.it

I dati confortanti Abruzzo era entrato nella zona rossa dal 18 novembre, quando, dopo le conclusioni del Comitato tecnico scientifico regionale, Marsilio – ricorda la nota pubblicata oggi – aveva assunto la responsabilità di anticipare autonomamente l’applicazione di regole più restrittive richiesto dalle normative nazionali. Tecnicamente, quindi, dovrebbe spostarsi verso la zona arancione Mercoledì 9 dicembre. Oggi, rispetto ai dati forniti dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale dopo l’ultimo sorveglianza (dati che la Regione definisce confortanti), il governatore ha deciso di anticipare di due giorni. In particolare, si legge nella nota per la regione, non c’è stato un numero così basso di nuovi positivi dal 23 ottobreInoltre, sono in calo anche i ricoveri, sia in terapia intensiva che in ambito medico. Allo stesso tempo, da metà novembre ad oggi il numero dei posti letto è aumentato di qualche centinaio disponibile per l’assistenza sanitaria abruzzese per i pazienti positivi al Covid-19. READ Mihajlovic: "Un'epidemia a Genova. Serve molta attenzione"

La reazione del governo Il governo è fuggito dall’irritazione per l’ordinanza subito dopo la sua firma. In un primo momento, fonti governative hanno affermato che l’esecutivo stava considerando a lettera di costituzione in mora al governatore Abruzzo, dove al presidente della regione sarebbe chiesto di ritirare l’ordine. La lettera di costituzione in mora sarebbe basata sul fatto che, in caso di mancata esecuzione della richiesta, la responsabilità per ogni nuovo contagio nei luoghi che avrebbero dovuto rimanere chiusi ricadrà sotto la diretta responsabilità della Regione Abruzzo. Poi il ministro Boccia, invitato a No Urso, ha confermato le voci: lo è volontà del governo di riconoscere la fine del periodo della zona rossa entro le tre settimane necessarie e obbligatorie, quindi se l’Abruzzo tornasse nella zona arancione da mercoledì avrebbe il benestare del ministero della Salute. Se la Regione Abruzzo deciderà autonomamente di recarsi in zona arancione da domani mattina, verrà avvisata.