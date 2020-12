Covid, la Toscana si è svegliata in arancione. Bollettino 6 dicembre: dati / LIVE

Firenze, 6 dicembre 2020 – Coronavirus, come previsto questa mattina dal governatore Eugenio Giani in Toscana sono 753 io nuovi casi di positività al Covid-19 in più rispetto a ieri. L’età media delle persone infette è di circa 47 anni. QUI LA NEWSLETTER DEL 7 DICEMBRE

Intanto oggi, domenica 6 dicembre, è il primo giorno in Toscana zona arancione dopo due settimane nella zona rossa, quello con le maggiori restrizioni nella lotta contro Pandemia di covid. Entra così in vigore ilordine firmato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Dato questa mattina, 6 dicembrepotranno così "aprire negozi che non potevano essere aperti nella zona rossa" e sarà possibile spostarsi all'interno del comune, senza autocertificazione.

Segui il nostro live

Serie B: nuovi casi di positività nell’Empoli

Nuovi casi asintomatici di positività al Covid-19 a Empoli alla vigilia della partita di domani sera contro Pordenone, in programma a Lignano Sabbiadoro. Con una nota ufficiale, l'Empoli comunica che "a seguito del ciclo di prelievi prelevati dal gruppo squadra ieri (48 ore dopo la gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 ".

Giani anticipa i dati del 6 dicembre

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 753 su 12.142 tamponi molecolari e 2.074 test rapidi eseguiti ". Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale sul coronavirus. "Oggi è il primo giorno della zona arancione, non abbassiamo la guardia. Buona domenica, Toscana!", Scrive Giani. Giani poi pubblica una foto degli infermieri e dei medici dell'ospedale di Pescia (Pistoia) e commenta: "Grazie alle donne e agli uomini della sanità toscana che continuano a prendersi cura dei nostri cari come all'ospedale di Pescia dove il Il team di rieducazione non si è fermato davanti a Covid! "

Viareggio, arrivederci allo storico proprietario del bar Olimpic

Sergio Bicicchi è morto all'età di 72 anni a causa del virus, che ha fatto anche un'altra vittima in Versilia. I detenuti scendono sotto i 100.

Nella Valdelsa Empolaise diminuiscono i contagi ma quattro morti in un giorno

Il virus continua a mietere vittime nel nostro territorio. Tra questi, un altro ospite di RSA Villa Serena.

Bezzini: “La seconda ondata in Toscana è stata più violenta della prima”

L'assessore regionale alla salute Simone Bezzini fornisce un aggiornamento sulla pandemia nella sua newsletter

Firenze, Nardella: “Zone di massima allerta per acquisti. Controlli migliorati”

"Ci saranno giorni e ore con un punto rosso"

Scuola. Screening: 3.200 test in media e solo 3 studenti positivi. “Classi sicure”

Nardella: "Uno su mille, classi sicure. Adesso tocca alle elementari"

Nardella: “Dpcm, p regole d’oca ma chiare. Vacanze? Spenderli a casa “

L'appello del sindaco di Firenze

Studio dei Medici Torregalli sugli effetti della ventilazione nei pazienti

Realizzato su 50 pazienti, ecco studio condotto dai medici del reparto di medicina interna dell'ospedale San Giovanni di Dio è stato pubblicato sulla rivista "Internal and Emergency Medicine".

Confesercenti: “Riapre domenica? “Un grande regalo per le piattaforme online”

Il presidente della Confesercenti Toscana, Nico Gronchi: "Abbiamo impostazioni di zona arancione o forse giallorossa ma non potremo riaprire le nostre attività fino a domenica prossima ".

Il Comune di Pietrasanta dona 300 pulsossimetri a cittadini vulnerabili

Il 4 dicembre verranno consegnati ai medici di base che ne gestiranno la distribuzione.

“Nella zona gialla dal 13 dicembre? Possibile”

Il presidente della Regione Toscana, Giani, interviene a "Un Giorno da Pecora", a Radio 1

“L’isola del Giglio è tornata a zero contagi”

Il sindaco dell'isola del Giglio: "Invito i nostri concittadini a non abbassare la guardia, a perseverare nel rispetto delle regole ea mantenere comportamenti risoluti, comportamenti che ci hanno permesso di raggiungere un obiettivo importante"

QUI L’ARTICOLO

Giani: “Non saremo in zona arancio fino a domenica”

L'intervento del Presidente della Regione a "Omnibus" su La7

Studio sui pazienti curati: “La tosse e l’insonnia persistono fino a un mese dopo”

A un mese dal recupero, il 30% lamenta problemi polmonari e il 15% non ha ancora recuperato gusto e olfatto: ecco tutti i dati dello studio condotto da Aou Careggi su circa 400 pazienti dimessi

E ‘morta l’operatore sanitario Careggi, 51 anni, positiva

Firenze. Era malata a casa, è stata seguita a distanza dai medici e poi le sue condizioni sono peggiorate. Il reparto CTO in cui ha lavorato esprime le sue condoglianze

Giani: “Per i nostri numeri, la Toscana in zona arancio”

Il presidente della Toscana a margine della visita a Sant'Anna di Pisa

Fiorentina, Cesare Prandelli positivo per Covid

L'allenatore viola è isolato, la squadra è in "bolla"

La scelta del primario: “terapia intensiva aperta alle visite”

Rendere le cure più umane ed evitare che il paziente resti solo troppo a lungo: la scelta coraggiosa del dottor Malacarne, primario di Cisanello (Pisa), che ha aperto la terapia intensiva alle visite dei parenti.

Epidemia in RSA, 41 positivi su 115 ospiti

Firenze. Primi casi rilevati grazie al rilevamento rapido dei test. Nei giorni scorsi nella casa di cura La Cupolina di Firenze è comparsa un'epidemia di coronavirus. Secondo l'ASL, al momento 41 ospiti su 115 sono positivi e per altri 7 è prevista la risposta al tampone. I contagiati, responsabili del territorio ospedaliero del gruppo di intervento rapido (Girot) dell'ASL Toscana Centro, si trovano in RSA, dove è stata creata una bolla Covid. I primi due casi positivi sono comparsi il 26 novembre, grazie allo screening con test antigenici rapidi

Giani: “Spero che la zona arancione duri solo una settimana, poi si sposti nella zona gialla”

Il Presidente della Toscana auspica che il nuovo Dpcm riduca il periodo dopo il quale sarà possibile cambiare gruppo.

Firenze, aiuto per le imprese fuori dal centro storico: contributi fino a 1000 euro

Palazzo Vecchio stanzia 250mila euro per offrire sostegno economico a commercianti e artigiani che non hanno accesso ai contributi statali: ecco dove scaricare l'appello e come richiedere il contributo

Rino Rappuoli: “Anticorpi monoclonali pronti per marzo 2021”

Dovrebbero arrivare marzo le prime dosi di anticorpi monoclonali "Made in Italy" da distribuire alla popolazione. In effetti, entro la fine dell'anno Apertura della Fondazione Toscana per le scienze della vita test sulle persone. Il coordinatore della ricerca fa il punto, Rino rappuoli, questa mattina in una conferenza stampa organizzata da Coop Alleanza 3.0 e Unicoop Firenze.

La grande forza di Inès. Covid le ha rubato il marito, si è salvata grazie al lavoro

Nel suo negozio ricicla i vestiti e confeziona buste da fogli di giornale. "Non posso vendere vestiti ma mi dedico al lavoro di sarta".

Allarme Covid al Cpm ( Centro Poste Italiane di Meccanizzazione) di Sesto: 26 contagiati e un morto

La denuncia della Cgil Slc: "Raduni nella preparazione dei pacchi Amazon e violazioni varie del dpcm". Annunciata la mobilitazione.

La depressione aumenta con il virus

Il professor Fagiolini, professore e direttore di psichiatria alle Scotte di Siena, spiega la correlazione tra Covid e depressione.

La chiamata del sindaco: “Non minimizzare”

"Non minimizzarlo, è un virus terribile": l'appello del sindaco di Montelupo, Masetti, dopo l'enorme scomparsa nel suo comune.

Inaugurata a Pistoia la tenda dei medici di famiglia per i test rapidi

È stato inaugurato questa mattina a Pistoia un valico gestito dai medici di famiglia per effettuare test rapidi anti-Covid.

