Premio Regina Elena (Gr3)

Swipe Up, un piccolo campione d’Italia

L’Italia ha salvato il giorno dopo la sconfitta del Premio Parioli (Gr3). E forse anche trovato un piccolo campione durante il Premio Regina Elena (Gr3), il Poule des Pouliches. Quando ha lanciato Claudio Colombi Scorrere verso l’alto (Sacro Romano Imperatore) in pieno svolgimento… si diceva la messa. Il futuro vincitore se ne andò a cinque lunghezze, Nonna Ercolina (Imperatore del Sacro Romano Impero), che quindi offrì il gemello a Sacro Romano Imperatore (Danehill). Atamisco (Highland Reel) completa il podio. Il francese Sorpresa brasiliana (Marina francese) si illuse attaccando a 600m dalla posta, mentre il suo connazionale, Buon appetito (Kendargent), ha realizzato i grandi viali alla fine della curva. Swipe Up ha registrato un tempo migliore (1’35”40) rispetto ai puledri. E per trovare un tale momento, dobbiamo tornare al 1988, l’anno in cui Uccello solitario (Storm Bird) ha vinto per sei lunghezze. Swipe Up ha regalato a Sagam VW un debutto classico e il proprietario Maurizio Dainotto ha dichiarato: “La mia famiglia non aveva cavalli da trent’anni. Mio padre, Walter, aveva vinto tutte le principali gare di salto. La passione è rimasta e non potevamo chiedere di più: vincere una classica a due anni dal nostro ritorno in attività. Questo è grande. Per il futuro, tutto sembra possibile per questa puledra…”

Punteggio dell’imperatore del Sacro Romano Impero a cinquanta Gruppi. Swipe Up, allevato da George Kent, è stato trovato per £ 6.000 (€ 7.100) al Goffs UK Premier. È la cinquantesima vincitrice del Gruppo da suo padre, il Sacro Romano Impero. La madre, rosa salmone (Iffraaj), non ha corso ma ha regalato due vincitori tra cui un Gr2 piazzato sugli ostacoli: Il mondo di Rayna (Voce del poeta). La seconda madre, Baia nord-orientale (Prospect Bay), prodotto Principe Vescovo (Dubawi) che ha avuto il suo periodo di massimo splendore nel Dubaio Coppa del Mondo (Gr1). Salmon Rose è una ragazza di 2 anni del Sacro Romano Impero, sorella piena di Swipe Up.