Lockdown in Inghilterra da giovedì, annuncio Boris Johnson – Corriere.it

Già a settembre esperti governativi chiedevano un blocco di due settimane per interrompere la curva dell’infezione: la loro richiesta è stata respinta in nome della necessità di prevenire un collasso economico. Johnson aveva preferito introdurre un sistema di restrizioni locali, a seconda della gravità della situazione: e mentre il nord dell’Inghilterra era caduto nella categoria ad altissimo rischio, anche a Londra era stato vietato in un pub o in un ristorante con gli amici. . Ma a metà ottobre si è presentato il Sage, il comitato di esperti che sostiene il governo un dipinto da incubo: nello scenario peggiore ma ragionevole, la seconda ondata di coronavirus sarebbe finita per provocare fino a 85.000 morti, molto più dei 45.000 registrati finora da marzo. E nei giorni successivi, la curva di contagio ha iniziato ad aumentare a un ritmo ancora più rapido del previsto in questo stesso scenario: nelle ultime 25 ore si sono verificati 21.915 nuovi casi e 326 morti per coronavirus.