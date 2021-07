Maltempo in Belgio: frane, volte allagate, flussi di fiumi river

I forti temporali di domenica hanno causato allagamenti in diverse zone del Paese. Stiamo valutando.

provincia del Brabante Vallone

Inondazione di ruscelli e cantine allagate nel Brabante Vallone

A causa del maltempo, dalla prima serata di sabato sono state registrate una cinquantina di chiamate per aiutare a inviare Brabant e Wallon. C’erano alberi sulle strade, frane e allagamenti di scantinati.

Colata di fango a Piétrain e inondazione a Rebecq

Hino . County

Unità di crisi Scheffer per la risposta alle inondazioni

L’unità di crisi del municipio si è riunita domenica per rispondere tempestivamente ai problemi legati al maltempo. La situazione a Scheffer era tale che due strade dovevano essere completamente chiuse al traffico.

Baugnies: strada allagata per la terza volta in un mese

Mortagne Street, a Baugnies, è stata allagata per la terza volta in un mese.

Via Murtani è stata nuovamente colpita dall’alluvione di domenica. Anche l’acqua e il fango ricoprivano i marciapiedi. Laurent e Miles, che vivono in una casa dall’altra parte della strada, hanno commentato: “Era molto più importante delle ultime volte.

Quasi 120 interventi in Piccardia e Vallonia a causa di forti piogge

Hanno detto che i vigili del fuoco sono intervenuti in quasi 120 occasioni in Piccardia e in Vallonia a causa delle forti piogge cadute domenica scorsa sull’area, in particolare nei sotterranei sottomarini e inondazioni stradali.

I servizi di emergenza hanno ricevuto 40 chiamate per intervenire nelle città di Berwilles e Bernesart. Hanno interferito 20 volte a Tournai, 20 di nuovo ad Antoine e 20 di nuovo a Luz en Hainaut. Contati ath e Lysin da parte loro quindici interventi tra di loro. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche a Comines-Warneton e Mouscron, ma in misura minore.

I bandi sono principalmente relativi a scantinati allagati, strade bagnate, smottamenti e rami che allagano la strada. Nessun infortunio dovrebbe essere negato

Piede in acqua a Belwell: “Fortunatamente avevamo i sacchi di sabbia”

Domenica mattina, come la sera prima, la vetta di Vavark Street a Belwell è stata allagata a causa del maltempo. I vigili del fuoco sono intervenuti due ore dopo. Per fortuna una sega locale avevamo sacchi di sabbia.

Albero cade su auto e tetti a Gumet

Pioggia e vento hanno causato danni nella regione di Charleroi domenica pomeriggio a Gaumet, Pont-et-Tlac e Lieren. A Gaumet (Charleroi), il vento ha fatto saltare un albero in Rue Hotarte. Si è scontrato con tre auto parcheggiate e tre tetti, di cui due gravemente danneggiati.

Provincia di Namur

Campo scout di Anversa allagato a Coven

Un campo scout ad Anversa è stato allagato domenica pomeriggio a Coffin a causa del maltempo. Gli scout, che avevano un’età compresa tra 10 e 17 anni e contavano 150 persone, furono sorpresi dall’ascesa di Brouffe.

Acqua e fango a un bivio a Morialmi

Forti temporali hanno colpito Florin sabato pomeriggio, in particolare a Morialmi. Per la seconda volta in meno di un mese, il bivio di Le Poucet, sulla strada per Rouillon, si è trovato sott’acqua e ricoperto di fango.

Bruxelles e Fiandre

L’autostrada sottomarina E40 ad Aalst verso Bruxelles

Il Centro Fiammingo per la Mobilità (Vlaams Verkeerscentrum) ha dichiarato domenica che a causa delle forti piogge cadute sul Paese, le tre corsie dell’autostrada E40 ad Aalst verso Bruxelles sono sommerse. Le forti piogge hanno causato ingorghi anche in altre parti delle Fiandre.

Sulla E40 ad Aalst il traffico rallenta notevolmente perché è possibile raggiungere solo la corsia di sinistra, nonostante la velocità molto bassa. Nel frattempo, si è formata una linea di 7,5 chilometri, prolungando il tempo di volo di due ore.

Il Flemish Mobility Center chiede agli automobilisti di adattare la propria guida alle condizioni meteorologiche avverse per evitare in particolare l’aquaplaning e lo slittamento.

Su richiesta della polizia, la velocità massima è attualmente limitata a 70 km/h su tutte le strade con segnaletica dinamica nel Brabante Fiammingo e nella provincia di Anversa.

Invece, Bruxelles è sopravvissuta alla tempesta e alla pioggia torrenzialeمطار

Sono stati solo 17 gli interventi nella capitale in connessione con il nubifragio e le piogge torrenziali che si sono abbattute sul Paese all’inizio del pomeriggio, in particolare le strade e le cantine allagate.

