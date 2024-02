Dimorphos, un vero e proprio cumulo di macerie

Uno studio pubblicato sulla rivista ha mostrato che l’asteroide Demorphos, che sta subendo un esperimento unico per deviare il suo percorso, assomiglia a un mucchio di detriti dell’asteroide più grande Didymos attorno al quale orbita. Astronomia della natura (Una nuova finestra) (in inglese).

Dimorphos è stato colpito nel settembre 2022 dalla navicella spaziale DART della NASA per testare la capacità di deviare un asteroide che potrebbe colpire la Terra fuori rotta.

Apri in modalità a schermo intero L'asteroide Didymos (in alto a sinistra) e il suo satellite Demorphos, circa 2,5 minuti prima che DART entrasse in collisione con quest'ultimo. L'immagine è stata scattata da un imager DRACO ad una distanza di 920 km. Immagine: NASA/Johns Hopkins

Il successo della missione, avvenuta a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra, può essere misurato solo dal risultato della collisione con l'orbita di Demorphos attorno a Didymos.

In questo strano duo, la prima stella, di circa 160 metri di diametro, orbitava attorno alla seconda stella, di 800 metri di diametro, in circa 12 ore. Il tempo è stato ridotto di oltre mezz'ora dopo la collisione. I dettagli sono stati catturati nelle immagini da un piccolo satellite italiano che ha accompagnato la missione DART, seguito dai telescopi dalla Terra.

Secondo il team internazionale guidato da Sabina Raducan, specialista in piccoli oggetti celesti dell’Università di Berna, questi dati Indica che Dimorphos è un cumulo di macerie Riassume il suo studio.

Secondo le simulazioni, le uniche soluzioni che abbiamo trovato presuppongono che Dimorphos fosse inizialmente una stella molto fragile che offriva pochissima resistenza all'impatto di DART e il suo peso di 610 kg “, spiega il coautore dello studio Patrick Michel, astrofisico dell'Osservatorio della Costa Azzurra.

fragilità come L'impatto, invece di creare un cratere di soli dieci metri di diametro, avrebbe di fatto deformato l'intero oggetto. La star aggiunge questo co-leader del team DART.

Campo di ciottoli

L'utilizzo di questa condizione è necessario in attesa che la sonda HERA dell'Agenzia spaziale europea (ESA), che dovrebbe arrivare a Dimorphos nel 2026, venga ed esamini l'asteroide con mezzi più sostanziali.

Il dimorfo sarà costituito da un aggregato eterogeneo a base di silice, ma non dello stesso tipo Un campo di sabbia come a Saint-Tropez, più un campo di ghiaia come sulla Promenade des Anglais a Nizza, con rocce ovunque Patrick Michel sorride. Subordinare Rocce Piuttosto piccole, di cui meno del 40% più grandi di 2,5 metri, secondo le simulazioni supportate dalle ultime immagini scattate da DART prima che la nave si schiantasse.

Soprattutto, la struttura della stella, che il radar a bassa frequenza HERA potrà esaminare, sarà molto porosa, il che ne spiega la fragilità.

che opera a favore della nascita e della crescita, a giudicare dai detriti lanciati dal fratello maggiore Didimo, che gira su se stesso come una cresta, e che ha anche una forma piccola. Con velocità sufficiente espelle per effetto centrifugo parte della sua sostanza, che si agglomera formando dimorfosi.

Questo di per sé sarebbe un buone notizie Per Patrick Michel, assicurando che un asteroide silicato come Dimorphos abbia quasi lo stesso comportamento degli asteroidi carboniosi più comuni, come Bennu o Ryugu. Cioè, pochissima resistenza .

Sappiamo quindi già con chi abbiamo a che fare, se in un lontano futuro sarà necessario girare in una direzione per salvare la Terra. Un grande passo avanti perché queste cose Hanno un comportamento che sfida la nostra intuizione, poiché il loro ambiente è molto diverso da quello terrestre “, conferma l'esperto.

Nel 2029, l’asteroide Apophis passerà vicino alla Terra, a circa 32mila chilometri di distanza, fornendo… Laboratorio naturale Per studiare queste stelle, è previsto.

Ora è in preparazione una missione per studiare il comportamento di Apophis mentre passa senza bisogno di toccarlo perché sarà visibile dalla Terra.