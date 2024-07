Gli scienziati creano il labirinto più complesso mai visto

Ti piacciono i puzzle e tutte le cose molto complicate? Quindi lo apprezzerai sicuramente Questo labirinto è considerato il più complesso in assoluto. E oltre alla sua complessità, lo sai Questa innovazione scientifica potrebbe aiutare, e persino salvare, il pianeta. Spiegazioni.

Un labirinto costruito su concetti geometrici molto complessi

In effetti, sono stati i fisici dell’Università di Bristol nel Regno Unito a farlo Ciò ha sviluppato un labirinto teorico Che secondo lo studio pubblicato Nella rivista scientifica Revisione fisica Il 10 luglio lui È considerato il più difficile di tutti.

Per crearlo, gli scienziati hanno utilizzato forme geometriche altamente sofisticate come Piastrella Aman-Pinkerche è un concetto complesso con cui confrontarsi Un puzzle gigante con regole speciali che ti permettono di assemblare pezzi diversi ma non ti permettono mai di ottenere lo stesso schema.

Anche il team di ricercatori era interessato a cicli hamiltoniani che possono essere interpretati come se si seguisse un percorso attraversando diverse case collegate tra loro contemporaneamente e si tornasse alla casa di partenza senza ritornare in una delle case già visitate. Questi due concetti sono molto difficili da capire, vero? Ecco perché i fisici hanno combinato queste due idee per utilizzare queste proprietà per creare una struttura a labirinto che garantisca che nessun punto venga visitato ripetutamente. I ricercatori descrivono la loro creazione come “Una strana forma di materia conosciuta come quasicristalli“.

Il quasicristallo è una forma ibrida estremamente rara di cristallo. A riprova, solo tre ne sono stati ritrovati in un meteorite siberiano, e la prima forma artificiale risale a un test nucleare condotto nel 1945. La disposizione degli atomi in un quasicristallo si trova tra la disposizione dei cristalli regolari come i diamanti e la disposizione dei solidi irregolari come il vetro. Nel primo caso gli atomi sono disposti secondo uno schema chiaro che si ripete e si sovrappone perfettamente, nell’altro caso sono disposti “armoniosamente”. Un quasicristallo contiene atomi che formano schemi senza ripetizioni ma che sembrano identici. Qui, gli scienziati hanno applicato il ciclo hamiltoniano a un labirintico quasicristallo chiamato frattale che avrebbe proprietà di assorbimento sorprendenti.

Alcuni di loro lo saranno Efficace nel catturare l'anidride carbonica che, in teoria, potrebbe aiutare a ridurre l'anidride carbonica nella nostra atmosfera e quindi a combattere il riscaldamento globale. Ma questi labirinti teorici non verranno applicati per salvare il pianeta domani.