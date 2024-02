Il modulo lunare giapponese SLIM è stato riavviato dopo due settimane di riposo forzato

Un'immagine pubblicata dall'agenzia spaziale giapponese JAXA il 25 gennaio 2024 mostra un'immagine della superficie lunare inviata dalla sonda Sora-Q dopo l'atterraggio del modulo SLIM sulla luna, il 20 gennaio 2024 (dispensa)

L'agenzia spaziale giapponese JAXA ha annunciato lunedì che la sonda giapponese SLIM, stazionata sulla Luna dalla fine di gennaio, è stata nuovamente attivata dopo essere sopravvissuta a una dura notte lunare per due settimane.

“La notte scorsa è stato inviato un comando a SLIM ed è stata ricevuta una risposta che confermava che il rover è sopravvissuto alla notte lunare e ha mantenuto la sua capacità di comunicare!”, ha annunciato con entusiasmo Jaxa su X (ex Twitter).

Le comunicazioni “sono state interrotte poco dopo, perché era ancora la metà della giornata lunare e la temperatura delle apparecchiature di comunicazione era molto alta”, ha detto Jaksa.

L’agenzia spaziale ha aggiunto: “Si stanno facendo i preparativi per riprendere le operazioni quando le temperature degli strumenti scenderanno sufficientemente”.

Il modulo SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) è atterrato con successo sulla superficie della Luna il 20 gennaio ad una distanza di 55 metri dal suo obiettivo iniziale, cioè con un altissimo grado di precisione, rendendo il Giappone il quinto paese ad aver effettuato con successo atterrare su un satellite naturale della Terra dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, la Cina e l'India.

Ma a causa di un problema cinematico nelle ultime decine di metri della discesa, SLIM è atterrato obliquamente e le sue celle fotovoltaiche rivolte a ovest non hanno ricevuto la luce solare.

Salim cadde in un piccolo foro di meno di 300 metri di diametro chiamato Shiuli. Prima di essere spento, lo strumento è riuscito a far atterrare i suoi due rover in miniatura in modo naturale, presumibilmente per analizzare le rocce provenienti dalla struttura interna della Luna (il mantello lunare), ancora poco conosciuta.

– Una nuova spinta verso la luna –

Più di 50 anni dopo che l’uomo ha messo piede per la prima volta sulla Luna – gli americani nel 1969 – la Luna è tornata ad essere oggetto di una corsa globale.

Il programma statunitense Artemis prevede di riportare gli astronauti sulla Luna, un progetto che è stato recentemente rinviato a settembre 2026, con la costruzione di una base permanente sul sito a lungo termine. La Cina ha piani concorrenti simili.

I primi due tentativi di sbarco sulla Luna in Giappone fallirono. Nel 2022, la sonda JAXA, Omotenashi, a bordo della missione statunitense Artemis 1, ha subito un guasto fatale alla batteria poco dopo essere stata espulsa nello spazio.

L'anno scorso, un lander appartenente alla startup privata giapponese ISpace si è schiantato sulla superficie della Luna, dopo aver mancato il passaggio cruciale di un atterraggio morbido.

La scorsa settimana, gli Stati Uniti sono tornati sulla Luna per la prima volta in più di 50 anni, con una sonda di una società privata americana, Intuitive Machines.

L'azienda ha annunciato che la sua sonda potrebbe essere rimasta su un lato, ma che i dati scientifici e le immagini potrebbero ancora essere recuperati.

Raggiungere la Luna rimane un'enorme sfida tecnologica, anche per le grandi potenze spaziali: un'altra società privata americana, Astrobotic, anch'essa incaricata dalla NASA, all'inizio di gennaio non è riuscita a far atterrare la sua prima macchina sulla superficie lunare.

