Made in India Battle Royale Indus sarà presto disponibile su Fortnite con nuovi gameplay, mappe, modalità e altro ancora

Il gioco Battle Royale Indus multipiattaforma made in India sarà presto disponibile in Fortnite tramite la modalità Creatore. Sviluppato da SuperGaming, lo studio con sede a Pune dietro MaskGun e Silly Royale — Il legame È un battle royale indiano basato sulla civiltà. In vista del lancio festivo del gioco, lo studio porterà presto il gameplay dell’Indo su Fortnite con mappe complete, modalità e altro ancora. SuperGaming ha annunciato che Indus in Fortnite è stato sviluppato da un team di due donne in 27 giorni utilizzando Unreal Editor for Fortnite (UEFN) di Epic Games senza alcuna esperienza precedente. Diamo un’occhiata a tutti i dettagli di Indus in Fortnite.

Indus arriverà presto su Fortnite per consentire ai giocatori di provare il gameplay

Secondo Christel D’Cruz, co-fondatore di SuperGaming con sede a Pune, hanno imparato, costruito e creato Indus per Fortnite senza alcuna esperienza precedente. SuperGaming punta sulla popolarità di Fortnite, che conta 220 milioni di giocatori mensili in tutto il mondo. Attraverso questa iniziativa, SuperGaming intende attrarre più giocatori globali per sperimentare il gameplay dell’Indo e dell’Indo-Futurismo. Aiuterà inoltre lo sviluppatore a ottenere idee e feedback dai giocatori su diversi aspetti del gioco e a mettere a punto il gameplay finale prima del lancio ufficiale di Induds Battle Royale.

Nel comunicato condiviso dallo sviluppatore, D’crus ha dichiarato: “Questo ci consentirà di testare più velocemente il gameplay dell’Indo con un pubblico esterno e darà a più giocatori la possibilità di sperimentare l’Indo-Futurismo attraverso il loro gioco preferito: Fortnite”. Mentre Indus è un gioco Battle Royale autonomo, la modalità Indus di Fortnite è un’esperienza separata progettata per macOS e PC. I giocatori potranno sperimentare il vero gameplay dell’Indo insieme a una condizione di vittoria incentrata su Cosmio, che consente ai giocatori di vincere catturando questa risorsa unica che appare sulla mappa.

SuperGaming non ha ancora rivelato quando Indus arriverà su Fortnite ma possiamo aspettarci che arrivi prima del suo lancio ufficiale. Il gioco Battle Royale arriverà su Android in beta chiusa durante le festività natalizie con la modalità Battle Royale e le funzionalità chiave precedentemente anticipate dallo sviluppatore. Il gioco è attualmente disponibile per Pre-registrati per la prossima prova Sul Play Store, SuperGaming ha rivelato di aver già registrato più di 5 milioni di preregistrazioni. Non ci sono ancora informazioni sulla prossima beta di iOS poiché il beta test sulla piattaforma è diverso da Android.

Cos’è Indus Battle Royale Mobile?

Indus Battle Royale Mobile è uno dei giochi Made in India più attesi ambientato in un’India futuristica con lo sfondo della civiltà della valle dell’Indo. Il gameplay combina il passato e il futuro della civiltà indiana in modo raffinato. Presenta personaggi chiamati Rana, Sir Taj, Arya e Aadhya, ispirati alla razza Yaksha. Questi personaggi sono chiamati “mythwalkers” nel gioco e vengono assunti da COVEN nel mondo di Indus.

La mappa Indus Battle Royale si chiama Virlok ed è progettata per assomigliare all’India del futuro. In linea con il tema futuristico, Indus ha il fucile di precisione Vantage, l’A27 Locust, il fucile SFR-4 ad alto danno e altro ancora. Funzionerà sulla maggior parte degli smartphone Android e iOS senza intoppi e saranno disponibili acquisti in-app come skin, armi, ecc.