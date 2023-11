Google Meet ora consente agli utenti aziendali di effettuare chiamate dal vivo

Sebbene Google Meet abbia sostituito Duo lo scorso anno, la funzionalità di chiamata è ancora tecnicamente suddivisa tra funzionalità legacy per utenti personali e utenti aziendali. OraAnche gli utenti di Workspace possono effettuare chiamate in tempo reale.

Mentre gli utenti personali possono effettuare chiamate dirette uno a uno, i client aziendali di Workspace non possono farlo. L’avvio di una riunione comporta comunque la creazione di un collegamento alla riunione e la successiva condivisione tramite invito del calendario, chat o e-mail.

Questo sta cambiando ora con la capacità di fareVideochiamate 1:1 crittografate tramite cloud Per altri utenti della tua organizzazione.” Ciò ti consentirà di “effettuare una chiamata Meet sulla tua app mobile direttamente con un collega, connettendoti al suo dispositivo mobile”, proprio come fanno già gli utenti di persona.

Queste chiamate includono chat in riunione, sfondi virtuali, effetti visivi, annotazioni in tempo reale e altre funzionalità “a seconda della versione di Workspace in uso”. Sebbene sia simile a Duo, funzioni come chiamate di gruppo, messaggi, Momenti, Modalità Famiglia e Percorsi non sono disponibili.

Come parte di questo, Google Meet subirà una piccola riprogettazione. Il cambio avatar/account non fa più parte della ricerca e questa barra ora ha una nuova scorciatoia “Codice”.

Nel frattempo, c’è una nuova schermata di “avvio chiamata” che è molto più carina di quella attuale. Puoi cercare contatti o chiamare in alto, con grandi scorciatoie per “Crea collegamento” e “Pianifica”. Di seguito è riportata una griglia di suggerimenti anziché un lungo elenco. Toccando qualcuno ti porta a un’anteprima dal vivo che ti consente di mettere a punto il tuo feed prima di iniziare a “connetterti”.

Nelle prossime settimane, le chiamate aziendali 1:1 saranno “disponibili per tutti i clienti di Google Workspace” per gli utenti che dispongono della nuova app (Androide + Dipartimento di controllo interno) con un logo multicolore al posto di “creativo” Uno.

