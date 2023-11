STORIE PRINCIPALI: L’evento Apple porta aggiornamenti su MacBook Pro e iMac

L’evento “Scary Fast” di Apple questa settimana si è svolto come previsto, con Apple che ha mostrato i suoi chip Mac di prossima generazione su due linee di produzione durante una frenetica presentazione di 30 minuti.



Non sorprende che le nostre storie più importanti di questa settimana riguardino gli annunci di Apple, incluse alcune prime curiosità sui nuovi MacBook Pro e iMac, l’addio alla Touch Bar e altro ancora, quindi continua a leggere qui sotto per tutti i dettagli!

Tutto quello che Apple ha annunciato durante l’evento “Scary Fast”.

Dolcetto o scherzetto! Questa settimana, Apple ha tenuto il suo evento “Scary Fast” incentrato interamente sui Mac. Durante la breve presentazione, Apple ha annunciato i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M3, M3 Pro e M3 Max e un iMac aggiornato con il chip M3.



Abbiamo riepilogato tutto ciò che Apple ha annunciato durante l’evento per chi se lo fosse perso o volesse saperne di più.

Apple annuncia i nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip della serie M3

I nuovi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici sono dotati dei chip M3 Pro e M3 Max, e il MacBook Pro entry-level da 14 pollici è ora disponibile anche con il chip M3 standard.



Disponibili in nero se configurati con il chip M3 Pro o M3 Max, i nuovi modelli MacBook Pro sono dotati di display più luminosi del 20% rispetto alla generazione precedente.

I nuovi modelli di MacBook Pro possono essere ordinati ora, con il lancio della maggior parte delle configurazioni martedì 7 novembre.

Apple annuncia un nuovo iMac con un chip M3

Apple ha aggiornato l’iMac da 24 pollici con il chip M3 per prestazioni fino al 35% più veloci rispetto al modello precedente con il chip M1.



Il desktop all-in-one presenta lo stesso design e le stesse opzioni di colore del modello 2021. Ci sono solo poche altre modifiche con il nuovo iMac, incluso il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

Contrariamente alle voci, gli accessori Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad hanno ancora Lightning invece di USB-C.

Apple interrompe la produzione del MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar

Apple ha interrotto la produzione del MacBook Pro da 13 pollici dopo l’evento, il che significa che la Touch Bar è stata gradualmente eliminata completamente dopo sette anni.



I primi modelli di MacBook Pro con Touch Bar sono stati rilasciati nell’ottobre 2016, come parte di una controversa riprogettazione che includeva anche una tastiera a farfalla difettosa e la rimozione di diverse opzioni di connettività, tra cui uno slot per schede SD, una porta HDMI e MagSafe.

Il primo mazzo di risultati benchmark per il chip M3 nei nuovi Mac

I primi risultati dei benchmark per il chip M3 standard e il chip M3 Max di fascia alta sono apparsi nel database Geekbench 6 dopo l’evento di Apple, fornendo uno sguardo più da vicino ai miglioramenti delle prestazioni della CPU.



I risultati mostrano che il chip M3 è circa il 20% più veloce del chip M2, mentre il chip M3 Max è equivalente alla velocità del chip M2 Ultra che ha debuttato sui desktop Mac Pro e Mac Studio all’inizio di quest’anno.

Guida all’acquisto del MacBook Pro 2023: oltre 20 differenze a confronto

Stai pensando di acquistare uno dei nuovi modelli di MacBook Pro da 14 o 16 pollici? Se è così, assicurati di consultare la nostra guida approfondita all’acquisto di MacBook Pro 2023 che mette a confronto più di 20 funzionalità e differenze tra le generazioni di MacBook Pro.



Abbiamo anche condiviso una guida all’acquisto che confronta il nuovo iMac 2021 con chip M3 con il modello 2021 con chip M1 per chi è interessato a questo computer.

