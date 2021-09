MacBook Pro avrà presto un aumento della precisione, suggerisce macOS beta

Settima versione beta di Mac OS Monterey Contiene quelli che sembrano essere riferimenti a una nuova risoluzione dello schermo adatta alla linea MacBook Pro, come è stato scoperto Voci di Mac.

Nell’elenco delle risoluzioni grafiche supportate in macOS, ci sono due nuove risoluzioni: 3456 x 2234 e 3024 x 1964. Ciascuna è contrassegnata da un segno “Retina”, che Apple di solito applica solo agli schermi dei propri dispositivi.

Le proporzioni di questa nuova risoluzione sono molto vicine alle proporzioni attuali sui computer MacBook Pro venduti oggi, ma sono inferiori a quelle che vediamo attualmente nella linea iMac, il che indica che non è per i computer desktop di Apple. Inoltre, i numeri si adattano bene al passaggio al vero 2x Retina, in contrasto con l’approccio di ridimensionamento attualmente utilizzato per i display Retina.

Potrebbe essere un errore, ma il momento è giusto. macOS Monterey dovrebbe essere lanciato questo autunno insieme ai nuovi modelli MacBook Pro con silicio Apple appositamente progettato che sarà un successore più veloce dei popolari chip Apple M1 presenti nei Mac di fascia bassa e l’ultimo aggiornamento per iPad Pro.

Se i rapporti a Bloomberg Si ritiene che i nuovi laptop includeranno anche display Mini LED, che forniscono un contrasto migliore rispetto alla tecnologia di visualizzazione attualmente utilizzata nei laptop Mac, nonché porte aggiuntive come HDMI o uno slot per schede SD. Questi dispositivi abbandoneranno anche la Touch Bar, che alcuni utenti amano ma altri odiano, a favore di un ritorno ai tasti funzione fisici. Il MacBook Pro da 13 pollici vedrà probabilmente cornici inferiori, rendendolo un MacBook Pro da 14 pollici. (Un cambiamento simile ha sostituito il MacBook Pro da 15 pollici con un modello da 16 pollici due anni fa.)

Quindi, l’aumento della risoluzione dello schermo si unisce a una serie di altri potenziali cambiamenti che porterebbero a una riprogettazione più significativa del MacBook Pro dai primi modelli di Touch Bar nel 2016.

Le perdite hanno anche indicato qualcosa a venire Riprogettazione del MacBook AirTuttavia, è improbabile che questo laptop arrivi più tardi.