L’Università Cattolica di Lille lancia due nuovi master all’inizio dell’anno accademico 2022

L’Università Cattolica di Lille (Noord) annuncia il lancio di due nuovi master a settembre 2022, nel suo nuovo campus. (© Julien Bouteiller / Notizie Lille)

C’è qualcosa di nuovo catone ! per me Mangia settembre 2022Facoltà di Management, Economia e Scienze (FGES) daUniversità Cattolica di Lille (Nord) annuncia la creazione di Due nuovi maestri Dentro scuola digitale.

strategia digitale

Sarà realizzato nel Campus WENOV nel cuore delle Euratecnologie. Il Master in Strategia DigitaleInnanzitutto, formerai gli studenti per due anni per supportare le aziende nella loro trasformazione digitale.

“Spingiti dalla crisi sanitaria, cresce la domanda di digitalizzazione aziendale: attraverso questo lavoro e la formazione di studio, gli studenti sviluppano le proprie competenze digitali, manageriali e di innovazione.

La classe di questo master sarà composta da una ventina di studenti, con una laurea in scienze gestionali, economia, giurisprudenza o informatica. “Anche gli studenti di altri corsi avranno l’opportunità di aderire al programma del Master, a condizione che dimostrino un forte appetito per il lavoro digitale e il mondo degli affari. Si consiglia un background in gestione.

Claire Thibaut, Direttore Educativo del Master, delinea: “La formazione fornirà lezioni avanzate sulle tecnologie digitali, con particolare attenzione alle ‘soft skills’, alla responsabilità sociale d’impresa e all’etica associata al digitale. Queste competenze sono essenziali per implementare con successo i processi di trasformazione digitale nelle aziende”.

Marketing responsabile

Sarà la seconda novità per l’inizio dell’anno scolastico 2022 Padroneggiare il marketing internazionale e l’impegno responsabile. Fornirà agli studenti l’opportunità di apprendere i fondamenti del marketing “incorporando lo sviluppo sostenibile come modello comune”. La formazione è offerta al 100% in lingua inglese e la formazione è offerta come doppia laurea in collaborazione con un’università in Italia. Viene eseguito alternativamente.

Gli studenti potranno beneficiare di corsi di base in modelli decisionali, gestione del marchio e marketing internazionale. Inoltre, include moduli più specifici sul marketing dell’innovazione, l’automazione o domande sul valore di un prodotto per il consumatore.

Possono iscriversi studenti in possesso di una laurea in Scienze ed Economia Gestionali, la formazione è disponibile anche per studenti di lingue straniere applicate che sono soggetti all’appetito e al desiderio di svilupparsi nel marketing responsabile.

Inoltre, al fine di integrare una dimensione sostenibile nei corsi, il Master of Finance subirà un restyling e diventerà il Master of Responsible and Sustainable Finance. Oltre al curriculum in vigore sin dalla sua apertura, il programma integrerà, dall’inizio dell’anno accademico 2022, moduli di finanza verde orientati alla considerazione degli standard e delle problematiche ESG.

