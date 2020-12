L’unica eclissi solare totale del 2020 è avvenuta questa settimana. Ecco come visualizzarlo da qualsiasi luogo.

L’unico totale Eclissi solare L’anno arriva questa settimana. Lunedì 14 dicembre, i fortunati skywatcher avranno l’opportunità di scoprire l’incredibile evento celeste, quando la luna nuova blocca completamente il sole, creando oscurità temporanea mentre NASA Si chiama “una delle caratteristiche più spaventose della natura”.

Quando la luna copre completamente il sole, è possibile vedere l’eliosfera, nota come corona. Quest’anno coincide con l’ammirazione Pioggia di meteoriti delle Geminidi.

Purtroppo è così Eclissi solare Traccerà solo parti del Sud America, quindi relativamente poche persone saranno in grado di visualizzarlo direttamente. Tuttavia, i numerosi flussi diretti dell’evento garantiranno agli appassionati astronomi dilettanti la possibilità di vedere l’eclissi, indipendentemente da dove ti trovi nel mondo.



Immagini abbaglianti di eclissi solare che non ti friggeranno gli occhi 37 foto

Come guardare

L’eclissi sarà visibile in Sud America, e in particolare in alcune regioni del Cile e dell’Argentina. Secondo la NASAIl percorso si estenderà da Saavedra, in Cile, a Salina del Igea, in Argentina.

Inoltre, le navi situate in alcune parti del Pacifico e dell’Oceano Atlantico avranno anche la possibilità di avvistare l’evento.

Al di fuori dello stretto sentiero del college, alcune persone saranno ancora in grado di vedere un’eclissi parziale – poiché la luna copre parte del disco solare. Per vedere se ti trovi lungo questo percorso, dai un’occhiata Mappa della NASA.

Per coloro che assistono all’eclissi di persona, ce ne sono molti misure di sicurezza da seguire. Non guardare mai direttamente il sole e assicurati di indossare occhiali da eclissi solare per proteggere gli occhi: i normali occhiali da sole non sono sufficienti.

Chiunque si trovi nella linea mediana del percorso totale ha circa 2 minuti e 10 secondi per visualizzare l’eclissi totale in condizioni di tempo sereno.

Per quelli in altre parti del mondo, la TV della NASA trasmetterà l’Eclissi direttamente dalla Pontificia Universidad Católica de Chile tramite telescopi in Osservatorio didattico. Lo spettacolo inizia alle 9:40 ET, con un programma narrato in spagnolo alle 10:30 ET e l’eclissi totale alle 11:02 ET. Guarda questo Qui.

La trasmissione in diretta includerà viste in tempo reale dell’eclissi e una discussione con due scienziati della NASA, Yari Collado Vega e P. Gallardo Lacourt, per spiegare come i ricercatori usano l’eclissi per studiare il sole.

Ora e data Ospita anche una trasmissione in diretta, dal vulcano Villarrica in Cile, a partire dalle 9:30 ET.

La prossima eclissi solare totale non arriverà fino al 4 dicembre 2021. Fortunatamente, c’è ancora un fenomeno celeste finale nel 2020: Ottimo accoppiamento Giove e Saturno il 21 dicembre.