L’Olympiacos Hassi è forte! Buona prestazione con Ludogorets [pics]

L’Olympiacos ha pareggiato (1-1) con il Ludogorets, nel secondo e ultimo match preparatorio in terra austriaca. Besnik Hasi ha affrontato un avversario forte, più preparato, ma che ha mostrato elementi molto positivi.

Meglio i campioni di Grecia nel primo tempo, portati in vantaggio con il gol di Fortunis al 34′, ma alla fine del primo tempo i bulgari hanno chiuso la gara con un gol di Marcelino.

Nella ripresa il ritmo della gara rallenta, con l’Olympiacos che perde due buone occasioni con Seba e Martins.

“È stato un buon test contro un’ottima squadra, possiamo trovarlo contro di noi. In generale ero soddisfatto e per 60 minuti siamo stati bene. Questi sono i nostri punti di forza in questa fase. Stiamo lavorando tutto questo tempo e andiamo avanti . Sono soddisfatto dei preparativi”, ha detto Besnik Hassi dopo la partita. “.

Configurazioni di gruppo :

olimpico (Besnik Hassi): Cabino, Figueres (79° Toli), Botia (60° Resvanese), Cisé (56° Nicolau), Cotres (60° della Bega), Romao (72°), Ciobis (60°) Zen, Fortunis (60° Martins), Marine (60° Fergus), Androtsos (60° Gianniotas), Spa (76°).

LUDOGORET (Gyorgy Dermenjev): Renan, Cicinho (63°), Blaston, Tarzieff (46° Mochi), Nathaniel (80° Vasiliev), Abel, Campagnaro, Vanderson (74° Joao Paulo), Marcelino (46), Cafu (63) ‘Lokoki).

