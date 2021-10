A che ora e su quale canale guardare la partita in diretta?

Segui la partita Inter-Real Madrid del primo turno di Champions League mercoledì 15 settembre a San Siro. Scopri l’ora e il canale per guardare la partita in diretta con questo fantastico piano.

Dal primo giorno di questa nuova edizione della Champions League, l’Inter accoglie il Real Madrid. Un prestigioso incontro tra due vincitori dei maggiori concorsi europei. Dopo diversi anni in fondo all’onda, l’Inter è diventata nuovamente campione d’Italia la scorsa stagione. Ma il periodo di trasferimento è stato difficile per l’Inter, con l’addio di Hakimi e Lukaku. Due giocatori chiave per vincere il 19° Scudetto. I lombardi sembrano meno potenti sulla carta ma gli uomini di Inzaghi vorranno dimostrare che il titolo italiano è stato solo un trampolino di lancio per un percorso ricco di successi.

Per quanto riguarda il Real Madrid, tutti gli occhi saranno puntati sul formidabile Karim Benzema. L’attaccante francese non smette mai di prendere in giro i difensori di tutto il mondo. Trasmette le partite con il suo talento e un senso di gioco di squadra che è prezioso per un marcatore del suo calibro. KB9 ha già segnato 5 gol, compresa una tripletta contro il Vigo nell’ultima partita, e 4 assist in sole 4 partite. Merengues in testa al campionato spagnolo.

La partita dell’Inter Real Madrid del primo turno di Champions League sarà vista in diretta sui canali beIN SPORTS . Per l’occasione approfitta delle vantaggiose offerte di Canal + e RMC Sport per seguire in diretta la partita Inter-Real Madrid di martedì 14 settembre alle 21.

Programma TV UEFA Champions League:

incontro: Inter-Real Madrid

Data: mercoledì 15 settembre

tempo: Si inizia alle 21:00.

Catene: Per seguire la diretta su beIN SPORTS

canale +:

Approfitta delle promozioni di BeIN SPORTS per guardare la partita in diretta. Il pacchetto Canal + BeIN Sports costa 25,99€ al mese per 12 mesi e poi 35,99€. Ti permetterà di seguire la partita dell’Inter Real Madrid così come l’intera UEFA Champions League grazie a beIN Sports. Sì, tutte le partite di Champions League saranno disponibili con il tuo abbonamento. Potrai guardare tutte le partite del Paris Saint-Germain e del Lille in particolare. Potrai seguire l’altra locandina martedì sera tra Brugge e Paris Saint-Germain.

Oltre a poter guardare l’Inter Real Madrid oltre a tutte le partite della Champions League, potrai anche goderti la Premier League inglese, La Liga, Serie A, NBA, NBA, 14° posto e sport meccanici.

RMC Sport:

Il pacchetto RMC Sport + BeIN Sports costa 19€/mese per 12 mesi e poi 29€/mese . Offerta disponibile Fino al 16.09. incl.. Ti permetterà di seguire anche l’Inter Real Madrid Tutta la UEFA Champions LeagueS.

Ma non è tutto, puoi anche continuare L’intero campionato Europa con tutte le partite Marsiglia, Lione e Monaco. Ma anche la nuova competizione europea, la European Conference League con PiovereO la Premier League inglese, la Liga o l’UFC con il francese Cyril Jean.

