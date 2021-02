Francia quindicesima: Collingard e Otonio sostituiscono Gross e Colombe

Il 15 ° francese ha annunciato martedì due cambi in prima linea nel gruppo riunito a Marcoussis prima della seconda giornata del Campionato Sei Nazioni: Jean-Baptiste Gross, perso, sostituito da Hassan Collingar, e Georges-Henri Columbi cedono il passo a Uenoi Atonio .

La colonna sinistra dell’RC Toulon Jean-Baptiste Gross (21 anni, 6 presenze) è apparsa al 53 ‘di sabato, sostituendo Cyril Bale, giocatore del Tolosa, durante la grande vittoria dei Blues sull’Italia (50-10) nella stagione apriscatole. La competizione.

Il motivo del suo ritiro non è stato informato dalla Federazione francese di rugby (FFR).

È stato sostituito in vista della seconda partita contro l’Irlanda di domenica dal Racing 92 Hassan Collingar (22 anni, due partite internazionali), la squadra francese lo ha lasciato a disposizione del suo club dopo aver fatto parte inizialmente del gruppo allargato di 37 giocatori . A Nizza per preparare il torneo.

Martedì è uscito il suo giovane amico dalla prima fila della 92esima gara George Henry Coulomb (22 anni, 0 selezioni), che non è stato selezionato in 23 per affrontare l’Italia.

La colonna di destra di La Rochelle Oweni Atonio (30 anni, 34 caps) la sostituisce.