Lo studio: M’sia si è classificata al terzo posto nell’elenco dei paesi che hanno maggiori probabilità di morire sulla strada

Uno studio recente ha inserito la Malesia nell’elenco dei paesi in cui è più probabile che tu muoia sulla strada.

Il nostro Paese si è infatti classificato al terzo posto nella classifica spazzatura, dopo l’Arabia Saudita, che si è classificata prima, e la Thailandia, che si è classificata seconda.

Studio condotto da esperti nel servizio di abbonamento auto finlandese Hanno analizzato il numero di morti per incidenti stradali in ciascun paese e hanno classificato i paesi più pericolosi in base ai decessi per 100.000 persone.

Di conseguenza, il nostro Paese ha una delle peggiori statistiche secondo le suddette misure, con 22,48 morti ogni 100.000 persone. La classifica completa delle strade più pericolose del mondo è la seguente:

Lo stesso studio elenca anche le ultime 20 strade più sicure del mondo, con l’Islanda in cima alla classifica con un tasso di 2,05 morti registrate ogni 100.000 persone. La Norvegia è al secondo posto e la top five è composta da Svizzera, Irlanda e Svezia.

Il Giappone è l’unico paese asiatico a entrare nella top 10 delle strade più sicure, con un encomiabile 7° posto. Di seguito è riportato l’elenco completo delle 10 strade più sicure al mondo:

Allora, cosa ne pensate dei risultati dello studio FINN? Cosa pensate dovrebbero fare le autorità per migliorare la sicurezza stradale in Malesia?

