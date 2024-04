Lo studio mostra che la democrazia in Uganda è in declino

L’indice di democrazia del 2023 ha classificato l’Uganda al 99° posto su 167 paesi del mondo e al 19° su 54 paesi africani del continente. Ciò lascia l’Uganda tra i 67 paesi del mondo e i 25 paesi del continente africano che stanno ristagnando o declinando come democrazie viste attraverso la lente dei processi elettorali e del pluralismo.

Il governo ugandese ha respinto con forza i risultati del rapporto, e il dottor Chris Baryomunsi, ministro delle ICT e dell'orientamento nazionale, li ha descritti come il lavoro di “accademici e ricercatori”.

Ha aggiunto: “Si siedono semplicemente nei loro uffici con aria condizionata nel mondo occidentale e iniziano a valutare i paesi quando in realtà non raggiungono quei paesi per vedere la cultura democratica prevalente”.





Tuttavia, gli attivisti per i diritti umani e i politici favorevoli all’opposizione hanno descritto i risultati come una rappresentazione fedele dello stato della democrazia in Uganda.

Livingston Siwanyana, direttore esecutivo della Human Rights Initiative Foundation, ha dichiarato al Saturday Monitor che la democrazia in Uganda è in declino.

“Questo tipo di valutazioni tendono ad essere soggettive, ma riflettono generalmente la situazione corretta perché rispetto agli anni ’90, si sarebbe d’accordo con me sul fatto che c’è stato un progressivo difetto democratico in termini di libertà, in termini di responsabilità e in termini di responsabilità, è una buona cosa”, ha affermato Siwanyana, che in precedenza ha fatto parte del Consiglio dei ministri del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite in qualità di esperto indipendente sulla promozione di un ordine internazionale giusto e democratico, “in termini di funzionamento del governo, in termini di di impegno civico”.

Indicatori

La storia della stagnazione della democrazia in Uganda è parte di quello che si dice sia il più grande declino mondiale dei processi elettorali e del pluralismo, avvenuto nell'Africa sub-sahariana. La regione ha registrato un calo di 0,19 punti, principalmente a causa dell’incapacità dei governi di sostenere il pluralismo politico e di tenere elezioni trasparenti ed eque.

Anche i colpi di stato militari sono stati considerati un fattore dello scarso rendimento della regione.

“La diffusione del governo militare ha gravemente indebolito il punteggio dell'Africa subsahariana nel processo elettorale e nella categoria pluralismo, che è sceso ulteriormente nel 2023, da 3,63 nel 2022 a 3,44. Il governo militare è diventato più radicato in Mali, Burkina Faso e Ciad.” Il rapporto afferma in parte: E la Guinea nel 2023.

Il Democracy Index, un prodotto dell'Economist Intelligence Unit, la divisione di ricerca e analisi di The Economist Group, misura la performance dei paesi in materia di democrazia sulla base di cinque aree tematiche: processi elettorali e pluralismo; Prestazioni del governo; Partecipazione politica dei cittadini; cultura politica; e le libertà civili. READ Storia del cambiamento climatico sulla Grande Barriera Corallina

Tra gli indicatori utilizzati per valutare i processi elettorali e il pluralismo vi è se le elezioni presidenziali e parlamentari sono libere, corrette e prive di restrizioni. Se le violazioni hanno influenzato i risultati; Il livello di intervento degli enti statali e; Se le leggi garantiscono pari opportunità per la campagna elettorale.

Tiene inoltre conto se i meccanismi costituzionali esistenti possono garantire il trasferimento ordinato del potere e se i partiti politici operano senza restrizioni e interferenze informali e hanno una possibilità realistica di prendere il potere attraverso il voto.

Democrazia liberale

Alcuni indicatori utilizzati per valutare la performance del governo includono la misura in cui i leader eletti sono in grado di determinare le politiche del governo; Se il corpo legislativo è l’organo politico supremo con chiara sovranità sugli altri rami del governo; Se esiste un sistema efficace di controlli ed equilibri sull'esercizio del potere da parte del governo.

Altri indicatori includono se il governo è libero da indebite influenze da parte dei militari; Il livello di fiducia del pubblico nel governo e nei partiti politici.

Alcuni indicatori utilizzati per valutare la partecipazione politica includono la partecipazione/affluenza alle urne degli elettori alle elezioni nazionali; Partecipazione delle donne al parlamento; Disponibilità della popolazione a partecipare a manifestazioni legittime; Se le autorità stanno facendo uno sforzo per promuovere la partecipazione politica.

Gli indicatori utilizzati per valutare la cultura politica democratica includono, tra gli altri, l’entità del sostegno alla governance democratica; se esiste una forte separazione tra Chiesa e Stato; Se settori della popolazione preferiscono avere esperti o tecnocrati piuttosto che il governo per prendere decisioni chiave e; Se alcuni settori della popolazione credono che nelle democrazie le economie siano mal gestite.

Gli indicatori utilizzati per valutare i paesi nel campo delle libertà civili includono, tra gli altri, la portata della libertà di stampa, libertà di espressione, associazione, riunione ed espressione religiosa; Se esistono restrizioni sull’uso di Internet e delle applicazioni dei social media; Indipendenza della magistratura; Uguaglianza davanti alla legge e; Se lo Stato utilizza la tortura.

I punteggi vengono assegnati su una scala da 1 a 10, dove 10 è il massimo. READ UCLG Africa e CitiIQ hanno annunciato la registrazione di 60 grandi città africane

La prestazione dell'Uganda

L’Uganda ha ricevuto un punteggio complessivo di 4,49 a livello globale e 3,42 a livello regionale.

Il rapporto indica che l’Uganda, classificato come un paese guidato da un “regime ibrido” (un regime che combina democrazia e autoritarismo), ha ricevuto un punteggio di 3,42 nel campo dei processi elettorali e del pluralismo.

Il dottor Bariomunsi si è affrettato a respingere questa valutazione, insistendo sul fatto che l’Uganda è uno dei paesi più democratici.

“Se parli di partecipazione politica, come vengono scelti i leader in Uganda? Vengono scelti attraverso… un processo elettorale. L'Uganda sta ottenendo risultati molto migliori di quelli che sta ottenendo e sospetto che non abbiano nemmeno messo piede in Uganda. Hanno hanno appena fatto le analisi dai loro uffici lì”, ha detto il dottor Baryomunsi. Senza che venissero qui per sentire la temperatura politica nel paese e l'ambiente politico in cui viviamo.”

Siwanyana non è d’accordo con il ministro Baryomunsi, affermando che le elezioni nascondono il fatto che lo spazio politico e civico si è ridotto da quando il paese è tornato a un sistema politico multipartitico.

“Passando alle elezioni generali del 2021, non c'è dubbio che ci siano state molte violazioni, molte restrizioni e blocchi di Internet. Durante quel periodo non c'è stato quasi alcun coinvolgimento dei cittadini in termini di consapevolezza dei diritti delle persone.” ha detto l’alto funzionario della FHRI “Elezioni”, ha detto, aggiungendo: “Per quanto riguarda la libertà di espressione, associazione e riunione, se si va agli anni ’90 si sarà d’accordo con me, penso che non ci fosse quasi nessuno spazio disponibile per la libertà di espressione.

Anche un rapporto intitolato “Rapporti nazionali 2022 sulle pratiche dei diritti umani: Uganda”, pubblicato lo scorso marzo sotto gli auspici del Dipartimento di Stato americano, ha invitato l’Uganda a gestire i processi elettorali e il pluralismo.

“IL [2021] Il rapporto affermava che le elezioni non erano all'altezza degli standard internazionali e includevano accuse di uccisioni arbitrarie e sparizioni di sostenitori dell'opposizione, privazione dei diritti degli elettori e intimidazioni, molestie nei confronti dell'opposizione, chiusura di siti di social media e mancanza di trasparenza. e indipendenza nella commissione elettorale. parte.

LoP parla

Joel Senyonyi, leader dell'opposizione in Parlamento, ha dichiarato al Saturday Monitor che i risultati dei due studi hanno un fondamento nella realtà.

“La sfida che abbiamo di fronte”, ha detto Museveni poco dopo aver assunto il potere, “è che i leader rimangano al potere. Sfortunatamente, è diventato il tipo di leader che vuole morire al potere ad ogni costo. In questo processo, la democrazia ne soffrirà mentre le elezioni vengono truccate, persone vengono uccise, altre arrestate. “Lo spazio civico ha continuato a ridursi, semplicemente perché c'è un uomo che crede che l'Uganda inizi e finisca con lui”, ha detto Ssenyonyi. READ الأزمة في أفغانستان: جو بايدن "لا يستطيع ضمان نتيجة" عملية إجلاء الأمريكيين

L’Indice di democrazia del 2023 afferma inoltre che l’Uganda ha ottenuto un punteggio di 3,57 nella performance del governo; 3,89 nella partecipazione politica; 6,88 nella cultura politica; e 4,71 nelle libertà civili.

Il dottor Baryomunsi ha affermato che i risultati potrebbero essere stati supportati dalla disinformazione fornita dall’opposizione sui social media.

Penso che misurino il rumore che sentono dall’opposizione e poi giungano a conclusioni distorte. “Quindi non sono d’accordo con la classificazione che hanno dato all’Uganda”, ha detto.

Prestazione regionale

In tutta la regione, l’Uganda supera il Ruanda, che si classifica al 117° posto su 167 paesi con un punteggio complessivo di 3,30. Altrove, la performance dell'Uganda impallidisce se paragonata a quella della Tanzania e del Kenya. La Tanzania si è classificata 86esima su 167 paesi con un punteggio complessivo di 5,35. Da parte sua, il Kenya si è piazzato al 92° posto con un punteggio totale di 5,05.

Secondo il rapporto, il Ruanda ha ottenuto un punteggio di 1,42 nel campo dei processi elettorali e del pluralismo. 4,64 nella performance del governo; 2,78 nella partecipazione politica; 5 nella cultura politica. e 2,65 nelle libertà civili.

La Tanzania ha ottenuto 4,83 nell’area dei processi elettorali e del pluralismo; 5.36 Nell'opera dei governi; 5,00 nella partecipazione politica dei cittadini; 6,88 nella cultura politica; e 4,71 nel settore delle libertà civili.

Il Kenya ha ottenuto 3,50 punti nell’ambito del processo elettorale e del pluralismo; 5,36 nella performance del governo; 6,67 nella partecipazione politica; 5,63 nel campo della cultura politica; e 4.12 sulle libertà civili.

Mauritius è il paese africano con la classifica più alta, arrivando al numero 20 su un elenco di 167 paesi. Condivide questa posizione con la Grecia.