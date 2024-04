Le deliberazioni delle Nazioni Unite si concludono senza raggiungere un consenso sull’impatto del commercio dei diamanti provenienti dai conflitti

sta leggendo 2 minuti

I membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per l'incapacità dell'organismo di raggiungere un consenso sull'impatto del commercio dei diamanti sui conflitti.

Intervenendo mercoledì prima di adottare una risoluzione sul ruolo dei diamanti nell'alimentare i conflitti, il rappresentante dell'UE Clayton Curran ha osservato che era la prima volta nella sua storia che una sessione plenaria non riusciva a farlo.

La risoluzione riconosce l’importanza del Kimberley Process Certification System (KCPS) nel garantire l’effettiva attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alle sanzioni sul commercio di diamanti in conflitto. Il KCPS è un sistema di certificazione intergovernativo riconosciuto a livello internazionale che impone ampi requisiti ai suoi membri per consentire loro di certificare le spedizioni di diamanti grezzi come “esenti da conflitti”. Il sistema è inoltre progettato per impedire che i diamanti provenienti da zone di conflitto entrino nel commercio legittimo.

“Con un mandato profondamente radicato nel pieno rispetto della sovranità statale, questa risoluzione ci ricorda gli obblighi imposti dalla Carta delle Nazioni Unite agli Stati per quanto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e che la sovranità statale deve essere pienamente rispettata”. Curran ha detto.

L'ambasciatore della Tanzania Hussein Athoman Katanga ha sostenuto le dichiarazioni di Kuran, affermando la decisione Affronta l’insicurezza alimentata dai diamanti di conflitto. Entrambi concordano sul fatto che il processo di Kimberley deve affrontare sfide senza precedenti derivanti dalle tensioni e dai conflitti geopolitici in corso.

“Siamo convinti che la risoluzione in questione sia una misura necessaria per rafforzare la sovranità degli Stati, sradicare la povertà, prevenire i conflitti e rimuovere i requisiti di conflitto dal commercio legittimo, che è l’obiettivo primario del processo di Kimberley”, ha affermato Katanga.

In una dichiarazione a sostegno della decisione dell'Assemblea, l'Unione Europea ha affermato che è anche impegnata a garantire che il Processo di Kimberley continui a svolgere il suo mandato.

“L’Unione Europea ha finanziato quasi 10 milioni di euro in progetti volti a rafforzare la governance nel settore dei diamanti e a sviluppare mezzi di sussistenza alternativi, ad esempio attraverso l’Unione del fiume Mano – per sostenere la cooperazione tra Costa d’Avorio, Guinea, Liberia, Sierra Leone e nella Repubblica Centrafricana”.

Quest’anno, l’Unione Europea ha tentato di includere un linguaggio sull’impatto negativo del commercio illecito di diamanti sull’ambiente. A causa della natura puramente tecnica dei negoziati di quest'anno, non abbiamo potuto discutere la questione, ma attendiamo con impazienza ulteriori chiarimenti durante la 79a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Nell’ambito della risoluzione adottata mercoledì, l’Assemblea Generale ha chiesto al Presidente del Processo di Kimberley di presentare un rapporto sull’attuazione del Piano di Partenariato Strategico all’Assemblea Generale nella sua settantanovesima sessione di settembre.

Visualizzazioni dei post: 7