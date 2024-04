Chow Q 2.0 è il più grande bar per cani di JB con oltre 40 cani

Ormai conosciamo tutti i diversi bar per animali domestici di Johor Bahru. Questo nuovo bar per cani a JB sta per portare le cose al livello successivo in questo edificio a due piani Enorme area giochi all'aperto, piscina, Oltre 40 cani E altro ancora!

Foto: Zhao Qiu 2.0/Facebook

Questo posto è tutt'altro mangiare q 2.0, E se pensi che questo nome ti suoni familiare, è perché sono la stessa squadra dietro il famoso Chow Q Cafe. il nuovo Caffetteria per animali a due piani Situato anche a Monte Austin È dotato di un enorme parco giochi sia per gli animali che per gli esseri umani – Non stiamo scherzando su questo.

Foto: Zhao Qiu 2.0/Facebook

La caffetteria ospita anche Più di 20 cani giganti Ciò significa che tutti hanno la possibilità di coccolarsi con questi giganti buoni. Non lasciarti ingannare dalle loro dimensioni perché in realtà sono barboncini Bellissimo Creature affettuose, quindi non vergognatevi di avvicinarvi e abbracciarle!

Foto: Zhao Qiu 2.0/Facebook

Qui troverai anche molte altre razze di cani, tra cui il Pomerania, l'husky gigante e il mio preferito, il corgi. Esiste davvero lo farò Ci saranno un sacco di code che scodinzolano per l'intero bar e non rimarrai mai senza cani con cui coccolarti.

Foto: Zhao Qiu 2.0/Facebook

Il nome del bar è ispirato alla razza del cane Chow Chow – Conosci quelli che sembrano giganteschi orsetti coccolosi? Naturalmente potrete coccolarvi l'uno con l'altro Grosso Anche Chow Chow è qui.

Foto: @mosesfann晴/RED

Oltre a coccolare i soffici cani, ci sono anche piscina Dove puoi portare i tuoi animali domestici per un po' di snorkeling. Vieni di notte e l'intero spazio sarà illuminato da lucine che trasudano un'atmosfera da resort – Perfetto per una serata fredda.

Al secondo piano troverai Negozio di animali a casa Dove puoi conservare le forniture per animali domestici. E il, Se soffri di ansia da separazione dai cani nel seminterrato, puoi anche adottare un cane carino notte Anche il cucciolo viene dal negozio di animali!

Foto: @cookiecarmen/RED

A differenza di qualsiasi altro bar per animali, la selezione di cibi e bevande (umani) è davvero speciale Prossima fase. Lui pensa: Pentola calda E Tè alle bolle. Esatto, oltre al solito cibo da bar, puoi anche goderti una bella sessione di piatti caldi con tanti ingredienti tra cui scegliere.

Foto: @cookiecarmen/RED

Gli amanti del bubble tea non rimarranno delusi perché il bar serve anche bubble tea: si dice che sia il loro bubble tea bellissime bombe, Quindi assicurati di provarlo! Bubble tea, hotpot e cani? Non dire più niente!

Come se tutto questo non fosse abbastanza bello, qui non c'è alcun limite di tempo, il che significa che puoi abbracciarlo e giocarci tutti doggos a tuo piacimento.

Foto: Q皮蛋饼~💜/RED

Tuttavia è previsto un acquisto minimo Una bevanda per cliente (a partire da S$5,40, MYR 19,90) Quale dovrebbe essere Bellissimo È facile colpire, soprattutto se hai intenzione di restare a lungo. È richiesto anche da tutti i clienti indossare calzini, Che puoi acquistare allo sportello Per soli S$0,71 (RM2,50)

Foto: @mosesfann晴/RED

Se stai programmando presto un viaggio a JB, assicurati di visitare questo enorme bar per cani a Mount Austin. Per inciso, è anche a pochi passi dalla sala massaggi e viso, perfetta per concludere in bellezza la tua breve vacanza.

Chi ha liberato i cani?

ChowQ2.0

Facebook | Instagram

📍 2, Jalan Mutiara Emas 5/3, Taman Mount Austin, Johor Bahru, Malesia, Johor Bahru, Malesia

🕑 13:00 – 00:00 (dal giovedì al martedì), chiuso il mercoledì.

