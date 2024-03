Lo streaming GeForce Now di Nvidia ottiene G-Sync e pass giornaliero

Il servizio di streaming di giochi per PC di Nvidia, GeForce Now, riceverà alcune nuove grandi opzioni questa settimana. Una funzionalità tanto attesa è il Daily Pass che consente ai giocatori free-to-play di sperimentare le funzionalità avanzate dei livelli a pagamento senza impegno. E gli aggiornamenti delle app native su Windows e Mac ti consentono di ottenere G-Sync… se disponi dell'hardware giusto.

La scomparsa di oggi è probabilmente la notizia più importante per chi non è già abbonato. Per $ 3,99 per il livello Priority o $ 7,99 per il livello Ultimate, hai accesso a hardware aggiornato, maggiore fedeltà visiva e sessioni di gioco extra lunghe per quei livelli. I prezzi delle altre valute non sono stati menzionati.

Hai anche il privilegio di non vedere gli annunci pre-sessione di Nvidia, un'azienda ora apprezzata Trilioni di dollari, è stato deciso che fosse necessario nel livello gratuito. Non che siamo salati al riguardo o altro.

$ 4 e $ 8 al giorno sembrano un po' duri rispetto agli abbonamenti mensili rispettivamente di $ 10 e $ 20, ma tieni presente che questi abbonamenti giornalieri sono utili per qualcosa di più di una semplice anteprima delle offerte più premium di Nvidia. I giocatori che viaggiano e non hanno accesso alle proprie console domestiche possono spendere parecchio per lo streaming dei giochi che già possiedono, a condizione che tali giochi siano nel lungo elenco di titoli supportati da GeForce Now (e possano accedere a giochi di alto livello). Velocità di connessione con larghezza di banda ampia). Rispetto, ad esempio, a un'ora o due di gioco in un centro di gioco dell'aeroporto, non è un cattivo affare.

Le nuove funzionalità G-Sync sono un po' più situazionali. Innanzitutto, richiede quel costoso livello Ultimate, probabilmente perché è l'unico di cui può davvero beneficiare. In genere si può fare affidamento sui server remoti di Nvidia per raggiungere i 60 fps (il livello più basso per monitor e TV) senza problemi, con velocità in grado di andare molto più in alto grazie al livello RTX 4080 di livello superiore. A proposito, avrai bisogno di un monitor che supporti frequenze di aggiornamento variabili.

In secondo luogo, mentre G-Sync su MacOS funziona con qualsiasi computer Apple moderno che utilizza i suoi chip basati su ARM e alcuni vecchi modelli basati su Intel, gli utenti Windows hanno alcune limitazioni maggiori. Per utilizzare G-Sync con GeForce Now, il tuo dispositivo Windows necessita di una GPU Nvidia, GTX 1650 o superiore. E se stai già utilizzando un PC con una GPU Nvidia discreta… perché pagare un extra per eseguire lo streaming?

La pagina di supporto di Nvidia per G-Sync nel cloud rileva che l'app Windows non supporta l'hardware grafico basato su Intel o AMD “al momento”, quindi è possibile che la funzionalità arriverà più tardi. Tuttavia, questa è una strana omissione considerando che il supporto Mac sembra più universale, almeno per i dispositivi moderni.