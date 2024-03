AMD stabilisce standard di velocità più elevati per i display FreeSync

La tecnologia adattiva anti-ribaltamento FreeSync di AMD è uno standard più popolare di G-Sync di Nvidia, se non altro perché la prima non richiede hardware aggiuntivo costoso per soddisfare i suoi requisiti più rigorosi. Ma AMD non consente a nessun monitor di rivendicare il lavoro. È stata rilasciata una nuova serie di standard più elevati per i monitor compatibili con FreeSync.

Per quanto riguarda la versione normale e senza fronzoli di FreeSync, la maggior parte dei monitor di piccole dimensioni avrà bisogno di almeno una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per essere certificata compatibile con FreeSync. “Più piccolo” in questo caso significa meno di 3.440 linee orizzontali di risoluzione, essenzialmente meno dell'ultrawide da 34 pollici come i popolari display OLED Alienware.

Per FreeSync Premium (che sta semplicemente per “prestazioni di picco”), i display più piccoli devono essere a 200 Hz o superiori, mentre i display più grandi necessitano di almeno 120 Hz. Per ottenere la certificazione FreeSync Premium Pro, i display devono soddisfare i requisiti di dimensioni/frequenza di aggiornamento e supportare FreeSync HDR (High Dynamic Range).

AMD

Il livello rimane più basso per i laptop. La certificazione FreeSync verrà assegnata ai laptop con frequenze di aggiornamento fino a 40 Hz… anche se non ho visto un monitor LCD inferiore a 60 Hz in questo secolo. FreeSync Premium richiederà 120 Hz, indipendentemente dalle dimensioni del pannello dello schermo, e FreeSync Premium Pro richiede nuovamente le funzionalità HDR di FreeSync.

Il risultato finale di questi standard aggiornati è che vedrai meno monitor a basso costo con il logo FreeSync sul lato della confezione. Il che è utile, perché francamente, il pannello economico a 60Hz non ha alcuna pretesa di affermare di essere un monitor da gioco, con una grafica fuorviante traboccante di auto da corsa e astronavi. Non credo che la mancanza della certificazione FreeSync impedirebbe effettivamente che ciò accada.

L'annuncio di AMD non ha detto quando i nuovi standard FreeSync verranno applicati alla commercializzazione di monitor e laptop, quindi potrebbe passare un po' di tempo prima di vedere cambiamenti evidenti.