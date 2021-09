WhatsApp | Conosce il significato della strana faccina emoji con grandi sopracciglia, occhiali e baffi | GIOCO SPORTIVO

Se vuoi che le tue conversazioni siano dinamiche in modo che l’altra persona non si annoi, ti consigliamo di accompagnare i tuoi messaggi con le classiche emoticon di Il WhatsAppQueste icone trasmettono tutti i tipi di sentimenti come: amore, odio, felicità, tristezza, ecc. Allo stesso modo, puoi condividerli per sostituire una frase che non vuoi digitare o rappresentare qualcosa di specifico. Questa volta vi spiegheremo il significato dell’emoji conosciuta come “faccia con occhiali e baffi”, sapete quando usarla?

Quando parliamo di emoji, pensiamo automaticamente ai tradizionali volti gialli che mostrano espressioni diverse, tuttavia, Il WhatsApp Memorizza più di tremila icone, che rientrano nelle seguenti categorie: emoji, persone, animali, natura, cibo e bevande, attività, viaggi, luoghi, cose, simboli e infine bandiere. Nella prima sezione che abbiamo appena menzionato, è posizionata l’emoji “faccia con occhiali e baffi”.

Qual è il significato delle emoji?

Creato e approvato da Unicode nel 2020, l’hanno chiamato “Face in Disguise” e appare in giallo, indossa grandi occhiali, con un enorme naso, sopracciglia e baffi. È stato progettato sulla base di una “maschera groucho” o “occhiali groucho”, simile al cartone animato degli anni ’30 “I fratelli Marx”, secondo quanto riferito. emojipedia.

Quando viene utilizzato? Puoi condividere il Volto Mascherato quando vuoi rappresentare una persona mascherata; “Giornata degli Innocenti”, che si celebra il 28 dicembre di ogni anno; E il 31 ottobre, su “Halloween” o “Halloween”. Inoltre, è comune vedere “tazze groucho” in qualsiasi negozio di scherzi dagli anni ’40.

Si conoscono anche gli emoji

viso mascherato.

Volto con occhiali e baffi.

Volto con occhiali e baffi finti.

Signor con gli occhiali ei baffi.

Il design delle icone varia a seconda del sistema operativo, del dispositivo mobile o del social network (Immagine: Emojipedia)



Sapevi che a settembre è stato lanciato un nuovo pacchetto emoji? Ti consigliamo di fare clic su Qui Così puoi scoprire quale nuova emoji usare. Tra questi ci sono “The Pregnant Man”, “Bitting the Mouth”, “Hands That Make up the Heart” o “The Melting Face” e molti altri.

