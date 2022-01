La ragazza “mostra” come rilevare telecamere nascoste, specchi bidirezionali… in una stanza d’albergo

lunedì 10 gennaio 2022 19:15 (GMT +7)

I bagni e le telecamere nascoste sono due delle cose di cui questa ragazza si preoccupa quando affitta una stanza d’albergo.

Amy, la ragazza che utilizza l’account Stockingsgirl sul social network TikTok, ha recentemente condiviso un video sulle misure di sicurezza che usa spesso quando entra in una stanza d’albergo.

Secondo The Sun, il video ha suscitato un enorme interesse con oltre 24 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Con la didascalia: “Le ragazze che entrano prima in hotel fate attenzione…”, il video inizia con Amy che chiude la porta della camera d’albergo e usa un dispositivo anti-apertura fatto da sé. Questo aiuta a garantire che le persone non possano entrare nella stanza dall’esterno, anche se hanno una tessera magnetica per aprire la porta.

Con più cautela, Amy ha anche posizionato una tazza di porcellana sulla maniglia della porta in modo che se qualcuno avesse aperto la porta dall’esterno, la tazza sarebbe caduta, creando un rumore per svegliare le persone nella stanza.

Amy mise la tazza sulla maniglia della porta. Foto: il sole

Poi Amy ha tirato le tende e ha spento tutte le luci nella stanza per usare il rivelatore a infrarossi. Questa ragazza scansiona l’intera stanza d’albergo con il rilevatore a infrarossi per verificare se ha rubato con telecamere nascoste. Posizioni degne di nota includono docce, prese d’aria, aria condizionata e prese.

Inoltre, Amy non ha dimenticato di controllare lo specchio del bagno per assicurarsi che non fosse uno specchio a due vie. Se usi uno specchio a doppio senso, qualcuno può sbirciarla mentre è nuda in bagno o cambiarsi i vestiti.

Un semplice controllo speculare che Amy suggerisce è quello di usare le dita. Quando si tocca lo specchio con la punta del dito, se c’è uno spazio tra il dito e l’immagine del dito nello specchio, è uno specchio normale. Al contrario, se non c’è spazio tra il dito e l’immagine del dito nello specchio, Amy presume che si tratti di uno specchio a due vie, che serve a uno scopo sospetto.

Se c’è uno spazio tra il dito e l’immagine del dito nello specchio, lo specchio è perfettamente normale, secondo Amy. Foto: il sole

Diversi utenti di TikTok hanno espresso interesse per i suggerimenti sulla sicurezza di Amy. Alcune persone suggeriscono persino il proprio modo di farlo.

“Quando apri la porta per entrare nella stanza d’albergo, non affrettarti a chiudere la porta, ma lascia la porta aperta e controlla bene la stanza. Se qualcuno irrompe prima nella stanza, avere la porta aperta può aiutarti. Puoi ottenere fuori facilmente o almeno qualcuno sente che stai chiedendo aiuto. ‘”, ha commentato un utente.

