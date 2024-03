I file di progettazione di iPhone 16 Pro mostrano un pulsante di azione più grande, un nuovo pulsante di acquisizione e altro ancora

Manca ancora sei mesi al lancio di iPhone 16 Pro, ma abbiamo già alcune idee su cosa aspettarci. 91mobiliche spesso pubblica file di progettazione esatti per prodotti Apple non annunciati, sta aggiungendo alla sua knowledge base un nuovo set di file CAD per iPhone 16 Pro.

Gli ultimi design sono in linea con le voci sull'hardware e i rapporti sul prossimo iPhone 16 Pro. Dopo aver aggiunto il pulsante di azione all'iPhone 15 Pro lo scorso autunno, sembra che Apple stia facendo un passo avanti sui dispositivi aggiornati questo autunno.

Parlando di aggiornamenti, si prevede che l’iPhone 16 Pro introdurrà il secondo nuovo pulsante in altrettanti anni. Il presunto pulsante di acquisizione è previsto per il lato in basso a destra dell'iPhone 16 Pro. Si prevede che questo pulsante fornisca un accesso più semplice ai controlli della fotocamera, liberando il pulsante di azione per un'altra attività. Si prevede inoltre che il pulsante sarà più di un semplice pulsante di scatto. Parlando di fotocamere, l’acquisizione di video spaziali 4K rappresenterà un buon aggiornamento rispetto all’attuale limite di risoluzione 1080p trovato su iPhone 15 Pro.

91mobili Dice anche che “ha le dimensioni del prossimo dispositivo” con l'iPhone 16 Pro che misura 149,6 x 71,4 x 8,4 mm rispetto all'iPhone 15 Pro che misura 146,6 x 70,6 x 8,25 mm. Si prevede che lo spazio sullo schermo passerà da 6,1 pollici a 6,3 pollici.

A questo punto, è improbabile che i sottili cambiamenti esterni introdotti con l’iPhone 16 Pro cambino in modo significativo. Rispetto all'anno scorso, quando i dettagli sui pulsanti del volume, sul pulsante di azione e su altri fattori sembravano cambiare durante l'estate.

Tuttavia, siamo ancora all’inizio del ciclo di voci sull’iPhone 16 Pro, quindi c’è tutto il tempo perché emergano nuove sorprese e informazioni.

Altri cambiamenti attesi nei nuovi dispositivi questo autunno includono WiFi più veloce, un aggiornamento 5G e i consueti aumenti di velocità nelle prestazioni del chipset Apple. Considerando l'attenzione di Apple sull'intelligenza artificiale quest'anno, si prevede che un motore neurale migliorato sarà il punto forte del prossimo processore.

Dal punto di vista dei colori, potremmo considerare nuove finiture gialle e grigie rispetto alle combinazioni di colori dell'iPhone 15 Pro. Tieniti aggiornato sulle ultime novità qui.