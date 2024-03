Il leak dell'iPhone 16 Pro ha appena rivelato un nuovo pulsante, dimensioni precise e altro ancora

Si vocifera da tempo che Apple porterà un pulsante Cattura sugli iPhone di quest'anno, con Mark Gurman di Bloomberg che suggerisce che la nuova funzionalità servirà principalmente per girare rapidamente video senza i passaggi aggiuntivi di sblocco e apertura dell'app Fotocamera.

All'inizio di questa settimana, abbiamo visto un rendering CAD del normale iPhone 16 con il pulsante di acquisizione in posizione, e ora è il turno dei modelli Pro.

In un nuovo post, 91mobili Ha rivelato la grafica ottenuta tramite “fonti del settore” che mostra il prossimo iPhone 16 Pro in tutto il suo splendore. Ci sono tre cose che risaltano rispetto all’attuale iPhone 15 Pro, che occupa un posto di rilievo nella nostra lista dei migliori telefoni che puoi acquistare.

Il primo è la presenza del pulsante di acquisizione, che sembra essere posizionato sul lato sinistro del telefono, sotto il pulsante di azione. Sebbene sia possibile associare le funzioni della fotocamera al pulsante di azione, gli acquirenti di iPhone 16 Pro potrebbero trovarla una posizione più naturale per l’appoggio delle dita, oltre ovviamente a liberare il tasto multifunzione per un’altra funzione.

(Credito immagine: 91mobiles)

Per quanto riguarda il pulsante di azione, sembra essere un po' più grande di quello introdotto sui modelli dell'anno scorso. Questo dovrebbe renderlo un po' più facile da trovare, sia che lo utilizzi in sostituzione del costoso tasto di disattivazione dell'audio o per qualche altra funzione del telefono.

L’ultima modifica è forse la più importante. Il sito web 91mobiles include le dimensioni e sembra che l'iPhone 16 Pro avrà un ingombro leggermente maggiore rispetto al suo predecessore.

Il sito web afferma che il prossimo modello avrà dimensioni di 149,6 x 71,4 x 8,4 mm. Dato che le dimensioni del dispositivo attuale sono 146,6 x 70,6 x 8,25 mm, sembra che sia un telefono che crescerà in tutte le direzioni, ma soprattutto in altezza.

(Credito immagine: 91mobiles)

Una differenza di millimetri potrebbe non sembrare molto, ma il rapporto suggerisce che questi sottili cambiamenti – combinati con la sete di Apple di cornici sempre più piccole – potrebbero portare l’iPhone 16 Pro a raggiungere la dimensione dello schermo da tempo vociferata di 6,3 pollici. Si tratterebbe di un aumento significativo rispetto ai display iPhone Pro da 6,1 pollici da quando l’iPhone 12 è stato lanciato nel 2020 (il suo predecessore, iPhone 11 Pro, aveva un display da 5,8 pollici).

Siamo ancora lontani dal lancio dell'iPhone 16 a settembre. Ma con Apple che dovrebbe abbracciare l’intelligenza artificiale nei suoi prossimi dispositivi, potremmo avere una prima idea di cosa aspettarci al WWDC 2024 di giugno.