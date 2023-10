Lo streaming cloud per PS5 arriva questo mese per i membri PlayStation Plus Premium

Sony sta alzando la posta per i membri PlayStation Plus Premium lanciando lo streaming cloud per PS5 questo mese.

In Nuovo post sul PlayStation Blog, Hideaki Nishino, vicepresidente senior di Platform Experience presso Sony Interactive Entertainment, rivela che lancerà lo streaming cloud sulla console di gioco domestica di nona generazione nel corso di ottobre. I membri del livello Premium potranno riprodurre in streaming alcuni dei giochi PS5 più popolari disponibili nel catalogo PlayStation Plus, tra cui Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima e Spider-Man: Miles Morales, solo per citarne alcuni.

Il servizio consentirà inoltre agli abbonati Premium di eseguire lo streaming dei giochi disponibili nel catalogo Game Trials e dei titoli digitali per PS5 che i membri Premium hanno nella loro libreria di giochi, come Resident Evil 4 e Dead Island 2.

Il post sul blog rileva che i giocatori avranno quattro opzioni di risoluzione tra cui scegliere: 720p, 1080pm, 1440p e 4K con 60fps e uscita SDR o HDR. Tuttavia, rivela anche che è necessaria una velocità Internet di almeno 38 Mbps o più se desideri riprodurre in streaming questi giochi con la massima risoluzione.

Un elenco delle risoluzioni che puoi scegliere per riprodurre in streaming i giochi PS5 sul cloud. | Credito immagine: Sony

L’annuncio segue un beta test di agosto lanciato da Sony che ha consentito ai membri con accesso al programma di riprodurre in streaming giochi PS5 selezionati con una risoluzione fino a 4K.

Data la vasta scala di questo servizio, Nishino ha spiegato che prevede di lanciare il cloud streaming su PS5 “a livello regionale attraverso un approccio graduale”. Di seguito sono riportate le date di lancio a cui l’azienda punta per lanciare il servizio:

Giappone – 17 ottobre

Europa – 23 ottobre

Nord America – 30 ottobre

Questo annuncio arriva meno di una settimana dopo che Sony ha annunciato il lancio di Sony Pictures Core, una ridenominazione del servizio di streaming video on demand Bravia Core. Questo rebranding ha portato al rilascio dell’app Sony Pictures Core su PS4 e PS5, consentendo agli utenti di noleggiare e acquistare film da guardare direttamente sulla propria console. I membri PlayStation Plus, PlayStation Plus Premium e Deluxe ora hanno accesso a una raccolta curata di 100 film disponibili sull’app per lo streaming senza costi aggiuntivi.

Queste nuove modifiche a PlayStation Plus arrivano circa un anno dopo che Sony ha revisionato in modo significativo PlayStation Plus, suddividendo il servizio in più livelli e introducendo nuovi vantaggi come la possibilità di giocare ai giochi più vecchi rilasciati sulle console PlayStation precedenti e l’accesso alle prove a tempo per alcuni giochi se si scegli Iscriviti alla categoria di abbonamento premium.

Taylor è un giornalista di IGN. Puoi seguirla su Twitter @Ty Nexter.