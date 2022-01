Live Sports – Italia: la Fiorentina stordisce il Genoa 48 ore dopo il licenziamento del tecnico

La Fiorentina ha esordito con il Genoa 6-0 lunedì sera al termine della 22a giornata di Serie A, a 48 ore dall’annuncio dell’esonero di Andriy Shevchenko dalla carica di club ligure, a soli due mesi dalla sua nomina.

Tre gol nel primo tempo, altri tre nel secondo e nessun miracolo per la penultima partita di classifica, in trasferta in terra fiorentina.

Gli italiani di Vincenzo hanno aperto le marcature al 15′ grazie ad Alvaro Odriozola, imitato da Giacomo Bonaventura al 34′, poi Cristiano Biraghi ha segnato una doppietta (42 e 69) e Dusan Vlahovic al 51′.

Il cannone della Fiorentina torna sulla corsia che raggiunge Cerro Immobile, capocannoniere della Serie A con 17 reti. Avrebbe potuto prendere l’iniziativa anche da solo se non avesse sbagliato il rigore assegnato ad inizio partita, ma è stato parato da Salvatore Sirigu.

A Lucas Torreira, infine, si deve il peggioramento del punteggio finale già al 77′, risultato che permette alla Fiorentina di risalire al sesto posto, a pari punti (35) con la Roma ma con un finale da giocare a breve.

Per il Genoa (19) l’incubo continua e l’eliminazione di Shevchenko di sabato, senza riuscire a vincere una sola partita di campionato, non è stata una scossa elettrica.

Risultati della ventiduesima giornata

Sabato 15 gennaio

Sampdoria Genova – Torino 1-2

Salernitana – Lazio Roma 0-3

Juventus Torino – Udinese 2-0

domenica 16 gennaio

Sassuolo – Hellas Verona 2-4

Venezia – Empoli 1 – 1

Roma – Cagliari 1 – 0

Giocando Atalanta – Inter 0 – 0

Lunedì 17 gennaio

Bologna – Napoli 0 – 2

Milan – Spezia 1 – 2

Fiorentina – Genova 6 – 0

Classifica: punti J

1. Inter 50

2. Milano 4822

3. Napoli 4622

4- Atalanta 42

5. Juventus 4122

6- Fiorentina 35

7. AS Roma 35 22

8. Lazio Roma 3522

9. Torino 3121

10- H Verona 30 22 …