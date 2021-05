L’Italia al blocco

Il nuovo focolaio di Coronavirus in Italia ha portato anche il governo del Paese a prendere in considerazione un divieto globale di traffico e nuove misure rigorose. Forte preoccupazione per l’economia.

La diffusione del coronavirus in Italia è illimitata. I 580 morti di ieri hanno destato grande preoccupazione. Secondo la stampa italiana, domenica si deciderà se il Paese, nel suo insieme, entrerà in un blocco globale entro la fine del mese. La stragrande maggioranza dei medici e degli infermieri lo richiede. Molti dei leader della regione, dell’opposizione e dei sindacati stanno resistendo. Oggi si decide anche se Napoli (così come le Regioni di Milano e Torino) diventerà una “zona rossa”.

Il viceministro delle finanze italiano, Antonio Meziani, ha sottolineato che “se necessario, il governo aumenterà il debito pubblico del Paese e chiederà l’attivazione del meccanismo europeo di stabilità”. Un meccanismo che potrebbe offrire all’Italia circa 36 miliardi di euro per affrontare la crisi sanitaria.

Finora le cinque stelle, che co-giudicano con il centrosinistra, sono verticalmente contrarie al loro utilizzo. Ma la necessità di sostenere le persone colpite da questa nuova crisi potrebbe in ultima analisi ridurre le loro obiezioni.

“Dimentica la cena di Natale”

Intanto il governo Conte ha approvato la scorsa settimana 7,5 miliardi di euro per aiutare i cittadini che hanno perso le loro fonti di reddito. Ma il pagamento è in ritardo e la frustrazione cresce. Tutti si rendono conto che il grande spirito di solidarietà che aveva prevalso la scorsa primavera è andato perduto e che stanchezza e tormento ora regnano.

Per il futuro, il famoso specialista italiano in malattie infettive Massimo Galli, primario dell’ospedale SACO di Milano, è stato molto chiaro: “A Natale sarebbe bello dimenticare la cena ufficiale con amici e parenti”. scomparire. Perché è tornato e ci ha pugnalato alle spalle “.

Theodorus Andridis Sigilakis, Roma



Fonte: L’onda tedesca