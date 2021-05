Per ora il Jardin d’Italie attende a Châteauroux il 9 giugno per riaprire

Alcuni caffè o ristoranti sorridono di nuovo, almeno quelli con una terrazza all’aperto. Mercoledì prossimo, 19 maggio, i clienti dovrebbero trovare una piccola parte della vita sociale. Alcuni locali dispongono di balcone, ma per stabilirsi lì i clienti devono passare dal ristorante. È il caso di Le Jardin d’Italie, la famosa pizzeria, a Mimo, Che era aperto 28 anni fa! E poiché gli armadietti non sono facili da decifrare, il ristorante, per il momento, rimarrà chiuso fino al 9 giugno:Siamo ancora completamente all’oscuro. Poiché all’esterno della struttura è presente un balcone, i clienti sono costretti a sorpassarsi. Da quello che abbiamo letto sulle linee guida del governo, i clienti non dovrebbero trascurarsi a vicenda. Al momento non apriremo i battenti il ​​19 maggio perché non è chiaro. Ora, se il governo allenta queste regole del traffico nel ristorante, potremo riaprire molto rapidamente perché è troppo per noi rimanere chiusi.. Anthony Chevalier, uno dei direttori del Giardino d’Italia.

Anthony Chevalier (a sinistra) uno dei responsabili della struttura e Francesco Parotta II in cucina desiderosi di incontrare i propri clienti in sala da pranzo © Radio France

– Sylvain Roger

Per coloro che non hanno un balcone, la domanda non si pone. Per i ristoranti che hanno un ristorante ma non sono raggiungibili davanti allo stabilimento, il problema rimane irrisolto Anthony Chevalier, uno dei gestori della pizzeria Le Jardin d’Italie, osserva:Abbiamo chiesto a UMIH (Union des trades et des Industries de l’hôtellerie), non abbiamo ancora una risposta. Non sappiamo ancora, infatti, se i nostri clienti abbiano o meno il diritto di recarsi presso il nostro ristorante per accedere alla terrazza esterna.“Una cosa è certa, ovvero che i clienti e i dipendenti di Mimo, numero dieci, sono davvero impazienti di riscoprire questo legame sociale. In attesa di giorni migliori, cioè dell’apertura delle sale da pranzo che apriranno il 9 giugno, con il coprifuoco alle 23, sei dei dieci dipendenti sono in questo momento dietro ai fornelli o al forno per la pizza, per mangiare- dalla vendita che ha funzionato bene.