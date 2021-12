Riepilogo dell’articolo

Il ministero degli Esteri iraniano “Non politicizza lo sport… Solidarietà con la Cina”

La Russia dice che le Olimpiadi dovrebbero essere politicamente libere

Paesi occidentali come gli Stati Uniti seguono il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino [런던=뉴시스]Il giornalista Lee Ji-ye ha anche criticato il “boicottaggio diplomatico” dell’Occidente da parte dell’Iran (inviando solo atleti e nessuna delegazione ufficiale) alle Olimpiadi invernali di Pechino nel febbraio del prossimo anno. Sia l’Iran che la Russia abbracciano l’Eucaristia, la Cina e criticano il movimento di boicottaggio guidato dagli Stati Uniti. “Tutti dovrebbero condannare la politicizzazione dello sport, che si tratti di un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino o di negare alle squadre iraniane l’accesso alle risorse finanziarie”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Saeed Khatifzadeh in un tweet alle 10 (ora locale). “Non vediamo l’ora di partecipare ai Giochi ed esprimiamo la nostra solidarietà alla Cina, che è oggetto di campagne diffamatorie”, ha affermato Kadevzadeh. Anche il Cremlino russo (il palazzo presidenziale) ha criticato in precedenza il boicottaggio diplomatico statunitense delle Olimpiadi di Pechino. “La nostra posizione è che i Giochi Olimpici dovrebbero essere liberi dalla politica”, ha detto il 7 di questo mese il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. READ “El canal no tiene nada que ver en esto” Il presidente russo Vladimir Putin si prepara a visitare la Cina dopo aver accettato l’invito del presidente cinese Xi Jinping a partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Pechino. L’amministrazione Joe Biden ha annunciato ufficialmente di aver boicottato diplomaticamente le Olimpiadi di Pechino a causa della repressione cinese dei diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Anche Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda, che hanno formato l’alleanza “Five Eyes” dell’intelligence anglo-americana con gli Stati Uniti, hanno deciso di non inviare delegazioni diplomatiche alle Olimpiadi di Pechino. Francia e Italia hanno dichiarato che non avrebbero partecipato a un boicottaggio diplomatico. Questi paesi si stanno preparando per le Olimpiadi estive del 2024 a Parigi e per le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano. Sympathy Media News [email protected] <حقوق النشر ⓒ وكالة أنباء Newsis. يحظر الاستنساخ - إعادة التوزيع غير المصرح به.>



