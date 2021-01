L’iQOO 9 dovrebbe avere una maggiore capacità della batteria

Il iQOO 7 È stato annunciato in Cina poche settimane fa. Il telefono è il secondo dispositivo al mondo che contiene Snapdragon 888 Fette, e il primo giorno è stato messo in vendita, Vivo registrato Più di 200 milioni di yen di fatturato.

Sebbene il nuovo pacchetto principale contenga alcuni aggiornamenti, la capacità della batteria rimane invariata rispetto al suo predecessore. iQOO 5 Pro. L’iQOO 7 viene fornito con la stessa batteria da 4000 mAh anche se ha uno schermo più grande dell’iQOO 5 Pro. Per le persone che sono deluse da questa parte del telefono, è stato riferito che il suo successore, l’iQOO 9, verrà fornito con una batteria più grande.

Secondo il leaker cinese, Digital Chat Station, Vivo ha una nuova batteria a due celle in produzione. Ogni cella ha una capacità di 2155 mAh mentre la capacità nominale combinata è di 4310 mAh. La batteria dovrebbe essere assemblata prima con iQOO 9. Si dice che la capacità combinata tipica sia di circa 4.400 mAh, che è la stessa della capacità della batteria all’interno del dispositivo. iQOO 3.

Tuttavia, questa è una batteria a due celle, che è quella che i produttori usano per i dispositivi con ricarica molto rapida. Ci aspettiamo che iQOO 9 supporti anche la ricarica rapida da 120 W, proprio come iQOO 7 e iQOO 5 Pro. La batteria più grande dovrebbe tradursi in più tempo sullo schermo per gli utenti.

L’iQOO 9 non dovrebbe essere lanciato fino alla seconda metà dell’anno, e se dobbiamo passare alla data di rilascio di iQOO 5 Pro, dovrebbe essere annunciato a metà del terzo trimestre dell’anno.

