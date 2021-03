Lipsia in semifinale di coppa, Wolfsburg 2-0

Il Lipsia ha continuato la sua buona tradizione nella Cup Foundation contro il Wolfsburg (4-0-1 con successo stasera) e con 2-0 alla Red Bull Arena ha ottenuto un “biglietto” per le semifinali del torneo.

I gol di Poulsen a 63 anni e Huang Hee-chan a 88, quattro minuti dopo essere entrati nello stadio, hanno regalato ai padroni di casa una grande vittoria sul “Wolverhampton”, che ha subito la prima sconfitta dopo 10 partite ufficiali consecutive, mentre le sue reti hanno subito a favore del squadra. La prima volta dopo 8 partite consecutive.

In precedenza, Holstein Kiel ha realizzato due gol in tre minuti nel primo tempo vincendo 3-0 in trasferta da Essen e qualificandosi per le semifinali di Coppa di Germania, dalla scorsa notte (2/03) Dortmund.

Mulling ha aperto le marcature con un calcio di rigore al 26 ‘e al 28’, Serra ha timbrato il “biglietto” per l’istituzione “4”. Joshua MS ha messo “la ciliegina sulla torta” nel primo minuto di ritardo.

John Gillius è stato trovato sotto i raggi di Holstein Kiel.

I risultati dei quarti di finale della Coppa di Germania sono stati i seguenti:

Jan Regensburg – Werder Bremen rinviato

Gladbach – Dortmund 0-1

Ruth Weiss Essen – Holstein Kiel 0-3

Lipsia 2-0 Wolfsburg