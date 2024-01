Quali sono gli scenari per la qualificazione della squadra francese ai quarti di finale?

Francia o Italia, chi accompagnerà la Nuova Zelanda ai quarti di finale del Gruppo A? Lungi dall'essere una sfida formale, la sfida tra francesi e italiane, venerdì 6 ottobre a Lione (ore 21), sarà decisiva per le due avversarie del Gruppo A. Dopo una schiacciante sconfitta contro gli All Blacks (96-17), l'Italia ha vinto, e può ancora qualificarsi ai quarti di finale a spese della squadra guidata da Charles Ollivon. IL Azzurri C'è motivo di preoccupazione per gli azzurri che ricordano l'ultimo incontro con i transalpini, terminato con una vittoria di misura dei francesi (29-24) lo scorso febbraio.

In un gruppo molto ristretto di tre candidati alla qualificazione, il futuro dei Blues ai Mondiali potrebbe dipendere dai premi assegnati, sapendo che una vittoria porta quattro punti e un pareggio due punti. Se la Francia riesce a segnare quattro o più mete, il bonus offensivo darà loro un punto extra. Se perdi di sette o meno punti, riceverai anche un punto difesa aggiuntivo. Può anche combinare due bonus (quattro o più tentativi e una sconfitta per sette o meno punti).

In questo Gruppo A c'è la possibilità che ci siano due squadre in parità, o anche tre. Se due squadre hanno lo stesso numero di punti, si decide con uno scontro diretto (la squadra che ha vinto il duello avanza sull'altra). D'altra parte, se tre di loro finiscono in pareggio, la migliore differenza di punti nel girone sarà quella che deciderà il primo, e gli altri due punti saranno decisi dallo scontro diretto. Segui la guida per comprendere la complessità della posta in gioco in questo scontro tra francesi e italiani.

Gli azzurri si qualificano primi se…

Loro vinsero. In caso di vittoria, migliorata o meno, i francesi usciranno primi nel girone.

In caso di vittoria, migliorata o meno, i francesi usciranno primi nel girone. Disegnano . Manterranno il primo posto come vincitori della Nuova Zelanda secondo la regola del testa a testa.

. Manterranno il primo posto come vincitori della Nuova Zelanda secondo la regola del testa a testa. Hanno perso con il doppio bonus e l'Italia non ha ottenuto nulla. Questo darebbe il primo posto nel girone ai Blues.

Gli azzurri vengono eliminati se…