Il Napoli inizia male l'anno

Per iniziare il 2024 e concludere l'andata della stagione 2023-24, il Napoli sperava di tornare a vincere, ma i campioni in carica, che un anno fa balzavano ai vertici della Serie A, sono caduti (di nuovo) dall'alto .

Il campione in carica, dominato dal Torino, ha subito la quarta sconfitta nelle ultime sei partite. Con il Napoli privato del suo attaccante nigeriano, Victor Osimhen, selezionato per partecipare alla Coppa d'Africa, il Napoli non segna gol in campionato dal 16 dicembre.

Non è successo niente in questa gara per Walter Mazzarri, sceso in tribuna dopo l'esclusione lo scorso fine settimana contro il Monza (0-0), e i suoi.

Il Napoli, che era anche senza il suo portiere numero 1, Alex Meret, per infortunio, ha iniziato bene la partita e ha dominato la partita, ma Giacomo Raspadori, solo sotto porta, ha superato il portiere del Torino (25esimo).

Prima della fine del primo tempo, e contro lo svolgimento del gioco, Antonio Sanabria ha aperto le marcature (43esimo posto).

Confermato Mazzarri

Il centrocampista del Napoli Pasquale Mazzucci sarà indisponibile durante la partita della 19esima edizione del Campionato Italiano, tra Torino e Napoli, in programma a Torino il 7 gennaio 2024.

© Agenzia di stampa francese

Il rientro dallo spogliatoio, segno della tensione che regna nella squadra partenopea, visto che Pasquale Mazzucci, arrivato questa settimana dalla Salernitana, è stato escluso dalla sua prima partita in maglia azzurra, appena quattro minuti dopo l'ingresso in partita!

Dopo questa esclusione, Nikola Vlasic ha raddoppiato (52) e poi Alessandro Bongiorno ha aggiunto il terzo gol (66), infliggendo al Napoli la settima sconfitta stagionale in campionato.

Dopo questa battuta d'arresto, unita alla simultanea vittoria della Lazio sull'Udinese (2-1) e al pareggio tra Atalanta e Roma (1-1), segnato dalla nuova espulsione di Jose Mourinho per disaccordo con l'arbitro, il Napoli è caduto. Al nono posto (28 punti), a venti punti dalla capolista Inter e a cinque lunghezze dal quarto posto, per qualificarsi alla Champions League.

Mauro Miloso, direttore sportivo del Napoli, ha spiegato che al termine della partita la squadra partenopea è rimasta nello spogliatoio per più di 30 minuti per avere una “lunga discussione di cui non vogliamo svelare il contenuto”.

“È stata una brutta partita, dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. La nostra squadra è irriconoscibile e dobbiamo trovare soluzioni per farla tornare in gioco.

Il direttore tecnico ha confermato che il nostro allenatore conserva la piena fiducia della società, mentre l'incontro è stato seguito in tribuna dall'ex tecnico italiano Antonio Conte, che lo scorso ottobre era stato contattato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per succedere a Rudi Garcia.

Si tiene conto della situazione attuale

Nella corsa al titolo, lo status quo è in primo piano: all'indomani della difficile vittoria dell'Inter (2-1 sul Verona), hanno vinto anche Juventus e Milan.

La Juve ha sofferto contro la lanterna rossa Salernitana, che l'ha umiliata tre giorni fa (6-1) in Coppa Italia.

In assenza di Federico Chiesa, i bianconeri passano 1-0 grazie alla rete di Giulio Maggiore (39'). La sua esclusione dalla seconda ammonizione a inizio ripresa ha permesso alla Juventus di pareggiare con Samuel Iling (65').

I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dovuto attendere il recupero e un colpo di testa di Dusan Vlahovic (90+1) per approfittare del vantaggio.

Si riportano a due punti dall'Inter e restano sette punti di vantaggio sul Milan, che batte l'Empoli 3-0 grazie a Olivier Giroud, con il suo nono gol stagionale, il primo dall'11 novembre.

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, ampiamente criticato dopo l'uscita dalla Champions League, ha dichiarato: “Abbiamo giocato un'ottima partita, con tanta voglia e divertimento in campo quando giochiamo insieme”.