La stella italiana del biathlon salta la tappa dell'Oberhof – Informazioni sportive – Sci

La stella italiana del biathlon, forse all'ultima stagione della sua carriera, ha avuto una prima parte di stagione disastrosa. Nessun posto tra i primi 13 in tre tappe e un minuscolo 22esimo posto nella classifica generale.

I suoi problemi alla schiena e i frequenti raffreddori pesavano molto sulle sue ambizioni. Dorothea Wehrer non è più in grado di vincere la Coppa del Mondo assoluta, e tra dieci giorni lo sarà ancora meno.

“Dorothea si è finalmente ripresa dall’influenza, ma d’accordo con i suoi allenatori non parteciperà alla tappa dell’Oberhof tra una settimana”. Lo ha detto oggi la Federazione Italiana.

Lisa Vittuzzi, attualmente quarta in Coppa del Mondo, ricoprirà in questa tappa il ruolo di leader e mentore per le più giovani Hannah Ochenthaler, Samuela Komola, Rebecca Basler, Michaela Carrara e Beatrice Trabucchi.

Per quanto riguarda Dorothea Wehrer, i suoi obiettivi sono stati ora notevolmente rivisti. Senza dubbio spera di disputare delle belle gare ad Anterselva, a fine gennaio, sul terreno di casa, e di vincere una medaglia ai Campionati del Mondo, a Nove Mesto, se tutti i pianeti si allineeranno.

10.08.2023, Ruhpolding, Germania (Germania): Dorothea Ferrer (ITA) – Allenamento estivo di biathlon

